الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب "آثار مطروح" في رحلة علمية لموقع "حفائر أم الرخم"

طلاب آثار مطروح
طلاب "آثار مطروح

نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، اليوم الخميس، رحلة علمية لطلاب قسم الآثار إلى موقع الحفائر الأثرية بمنطقة أم الرخم، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار.

 خدمة تعليمية متميزة

وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها، تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي في شتى مجالات التعلم والمعرفة، مما يساهم في إثراء العملية التعليمية للطلاب وتمدهم بالخبرات المؤهلة لسوق العمل في المستقبل.

معبد وحصن رمسيس الثاني

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد جابر المغربي، القائم بأعمال عميد الكلية، أن الزيارة شملت معبد وحصن رمسيس الثاني، كما تم خلالها تدريب الطلاب عمليًا على كيفية إعداد الموقع للحفائر، وشرح أساليب الحفر العلمي، والتعرف على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفائر.

_الطبقات الأثرية المختلفة

وأضاف المغربي أن الطلاب قاموا بدراسة الطبقات الأثرية المختلفة الموجودة في الموقع، وفهم كيفية تطور الحضارة المصرية القديمة عبر الزمن، والتعرف على المعابد والمباني السكنية في العصور المختلفة، وذلك من خلال دراسة خصائص البناء والمواد المستخدمة، مشيرًا إلى أن الرحلة تُعدّ نموذجًا رائعًا للتعليم العملي.

رفع معدلات التدريب العملي

ومن جهتهم، توجه الطلاب المشاركون في الزيارة بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة وإدارة الكلية؛ لإتاحة الفرصة للمشاركة في تلك الزيارات العلمية التي تساهم في رفع معدلات التدريب العملي لديهم، مما يساهم في صقل خبراتهم في مجال تخصصهم وتوفير فرص العمل المستقبلية.

وفي سياق أخر، كان قد عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

تهنئة بقرب حلول شهر رمضان 

وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وجميع منسوبي الجامعة، والأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وأُمتنا الإسلامية باليمن والخير والبركات.

طلاب
طلاب "آثار مطروح
طلاب
طلاب "آثار مطروح
طلاب
طلاب "آثار مطروح
1000166362
1000166362
طلاب
طلاب "آثار مطروح
كلية الآثار واللغات جامعة مطروح رحلة علمية موقع الحفائر الأثرية منطقة أم الرخم مطروح

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