الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"استقبال شهر رمضان الكريم وأفضل الأعمال".. ندوة لخريجي الأزهر في مطروح

ندوة لخريجي الأزهر
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، ندوة تثقيفية بمقر مجلس ومدينة الحمام، بعنوان "استقبال شهر رمضان الكريم وأفضل الأعمال". 

_فضل شهر رمضان 

حاضر الندوة فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، حيث بدأ اللقاء بالحديث عن فضل شهر رمضان الذي جعل الله أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.

وأكد ضرورة عقد النية على أداء فريضة الصوم، وما يصاحبها من أداء فرائض وأعمال خير، بنية خالصة لوجه الله، فالصوم عبادة تقوم على الإخلاص، وهي كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (سر بين العبد وربه)، ولها أهدافها النبيلة، ومقاصدها السامية، وعندما يلتزم المسلم بآدابها وأخلاقياتها، ويصوم صومًا صحيحًا عن كل المفطرات، ويتجنب كل المعاصي تحقق الفريضة هدفها الأسمى في حياته، وهو غرس الإخلاص والتقوى في القلوب، ولذلك ختمت أول آية تحدثت عن الصيام بقوله تعالى: «لعلكم تتقون»، فالتقوى هي هدف الصوم، ولكي تتحقق هذه الدرجة لا بد أن يصاحب الامتناع عن المفطرات والإلتزام بالفرائض الأخرى من صلاة وزكاة، فالإخلاص في الطاعات والعبادات يضاعف الأجر والثواب عليها.

_الصوم 

 

وأشار «الشامي» إلى ضرورة الاستعداد الجيد لهذا الشهر الفضيل، حيث يجب علي كل مسلم تهيئة النفس، وتشجيع الأهل والأولاد على أداء كل العبادات والطاعات والقربات (وليس الصوم فقط) لأن عبادات الإسلام كيان متكامل، فلا أهمية لصوم من دون صلاة، ولا ثواب كامل على صوم من دون زكاة مشيرا إلي بعض الأعمال التي يجب أن يحرص عليها الصائم من الآداب والأخلاق التي تجعل صومه مقبولًا ويحظى بكامل الأجر والثواب، كذلك الحرص على الآداب والسنن التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وتجنب كل ما نهى الله ورسوله عنه من سلوكيات لا تتفق مع روح الصوم، فلا يجوز للصائم، مثلا، أن يسلي صيامه بالغيبة والنميمة كما يفعل البعض، فالصيام عبادة روحية سامية، والحكمة منها تقوى الله.

_ الحديث الصحيح

واستشهد بالحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر«إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث أي فلا ينطق بسوء ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم».

_ التوصيات

وفي نهاية الندوة، أوصي عضو المنظمة فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، الحضور بالحرص على أداء الفرائض كلها من صلاة وزكاة إلى جانب أداء عبادة الصوم بما تستوجب من آداب وأخلاقيات راقية، وأن يكثروا من أداء السنن والمستحبات وهي كثيرة، وفي مقدمتها السخاء والكرم، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، تجديد التوبة، والمداومة على الاستغفار، الاجتهاد في العبادة، وخصوصًا في العشر الأواخر من رمضان، الاشتغال بالعلم النافع، والقول الطيب والعمل الصالح بصفة عامة،  التقرب إلى الله خلال الشهر الكريم بكل الطاعات وأعمال الخير.

ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
ندوة لخريجي الأزهر في مطروح
1000166379
1000166379
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح محافظة مطروح ندوة تثقيفية استقبال شهر رمضان الكريم وافضل الأعمال مطروح

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