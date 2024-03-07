وكيل تعليم مطروح يتابع التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

زار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدرستي مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية والزخرفية العسكرية الفنية في حي الشروق (ك ٧) لمتابعة العرض والتدريب العملي للطلاب، وذلك بحضور العميد حاتم محيي الدين المستشار العسكري للمحافظة ووليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية

_ المهام التدريبية



وشهد وكيل تعليم مطروح والحضور طابور الصباح بالمدرسة الميكانيكية، حيث أدى الطلاب التحية لعلم الجمهورية، ورددوا النشيد الوطني المصري وسط أجواء وطنية أعقبها العرض العسكري، حيث قدم الطلاب عرضًا يعكس مدى قدرة الطلاب على تنفيذ عدد من المهام التدريبية خلال تأدية العرض، مشيدًا بالقدرات العاليه للطلاب أثناء تأدية المهام المكلفين بها متفقدًا الامتحان التجريبي لمادة التربية العسكرية لطلاب الصف الأول الثانوي الصناعي.

وفي ختام الزيارة، قدم وكيل تعليم مطروح الشكر لهيئتي تدريس المدرستين وقيادة التأسيس، مشيرًا إلى أن طلاب الميكانيكية والزخرفة قدموا عرضًا متميزًا يعكس مدى قدرة الطلاب على استيعاب ما يتم تدريبهم عليه.

_ تعليم مطروح



وأشاد العميد حاتم محيي الدين بمجهودات تعليم مطروح مقدمًا الشكر والتقدير إلى وكيل الوزارة للتعاون البناء داخل مدارس التأسيس العسكري الفني والعام خلال العامين الماضيين، متمنيًا للمنظومة التعليمية بمطروح دوام التوفيق والسداد.

وفي سياق أخر، كان قد قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أتوبيس الدعم المدرسي، إلى إدارة السلوم الحدودية أقصى غرب المحافظة والذي يضم فريق عمل من موجهي عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

التدريب العملي بمدرستي الميكانيكية والزخرفية

1000166313

1000166325

1000166337