محافظ مطروح يستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 بقيادة الكابتن أحمد الكاس مدير فني المنتخب وأعضاء الجهاز والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والكابتن احمد عطاالله رزق مدير تنفيذي منطقه مطروح والكابتن محمد كريم مشرف عام علي منتخبات الفرع وعمد ومشايخ مطروح.

_ منتخب مصر

ورحب محافظ مطروح، بالجهاز الفني للمنتخب مقدما لهم الشكر على اختيارهم لمحافظة مطروح لانتقاء أفضل العناصر للانضمام لمنتخب مصر من خلال بطولة ودية من الفترة ٦ مارس وحتى ٨ مارس، مع التوجيه بتذليل كافة العقبات، وأهمية توفير كافة الاحتياجات وسبل الراحة لبعثة منتخب ٢٠٠٨ بمرسى مطروح.

_ دورى مراكز الشباب

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم التوجيه باختيار منتخب لمطروح من دورى مراكز الشباب وجارى اختيار أفضل العناصر، مع الترحيب بمقترحات تطوير الرياضة بمطروح خاصة وما تضمه من عناصر رياضيه متميزة في الالعاب الرياضية المختلفة.

_ دعم منظومة الرياضة

وأكد محافظ مطروح، على جهود دعم منظومة الرياضة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير البنية الأساسية من ملاعب واستاد وغيرها لاستضافة المعسكرات للفرق الرياضية وما تسهم به في تحقيق مزيد من الجذب والنشاط السياحى بالمحافظة.

_ مجمع رياضى متكامل

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم إنشاء مجمع رياضى متكامل بقرية سيدى عبد الرحمن من خلال تحيا مصر،مع عمل امتداد لإنشاء ملعب واستاد كبير، كذلك جارى التنسيق لضم القرية الأولمبية بالكيلو ٩ بمرسي مطروح لضمها للمحافظة أو وزارة الشباب والرياضة والاستفادة منها لصالح الشباب والفرق الرياضية بالمحافظة وكذلك من خارج المحافظة، موضحا أنه سيتم إقامة دورى ناشئين يمثل قاعدة رياضيه مع اختيار افضل العناصر.

_ تأهيل المدربين

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إلى أنه سيتم إقامة أول دورة لتأهيل المدربين عن طريق نقابة المهن الرياضية بمطروح لتأهيل مدرب نقابى معتمد مما يؤهل التأهيل الرياضى الصحيح للنشء وإقامة دورى ناشئين يمثل قاعدة رياضية مع اختيار أفضل العناصر.

جانب من استقبال محافظ مطروح الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008

جانب من استقبال محافظ مطروح الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008

جانب من استقبال محافظ مطروح الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008

جانب من استقبال محافظ مطروح الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008