رئيس قضايا الدولة بمطروح يبحث مع مدير الأمن سبل التعاون لحماية المال العام

استقبل المستشار يحيى الحوفي رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح - في مكتبه - المستشار أحمد عبدالغني رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية أول، واللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح.

وقدم المستشار أحمد عبدالغنى التهنئة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، على توليه منصبه الجديد، بالإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان الكريم.



_ حماية المال العام



وبحث "الحوفي" مع مدير أمن مطروح سبل التعاون لحماية المال العام وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة؛ وذلك تعزيزًا لأواصر العلاقات الوطيدة وتجسيدًا لروح التعاون والتواصل بين هيئة قضايا الدولة وكافة المؤسسات.

_حفظ الأمن والأمان

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح على جهود رجال الشرطة في أداء رسالتها وحفظ الأمن والأمان في ربوع الوطن بالإضافة إلى مساندة رجال الهيئة في الدفاع عن المال العام.

وفي سياق أخر، كان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، السفير كريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، وذلك خلال زيارته للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تطوير قلعة شالى بسيوة

تناول اللقاء عددًا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالى بسيوة، والمشروع الإيطالي منذ سنوات، والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحي مع استقبال مطارى العلمين ومرسي مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية خاصة إيطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.

جانب من لقاء رئيس قضايا الدولة ومدير الأمن بمطروح

جانب من لقاء رئيس قضايا الدولة ومدير الأمن بمطروح

جانب من لقاء رئيس قضايا الدولة ومدير الأمن بمطروح

جانب من لقاء رئيس قضايا الدولة ومدير الأمن بمطروح

جانب من لقاء رئيس قضايا الدولة ومدير الأمن بمطروح