الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد معرض "رمضان يجمعنا" لبيع المنتجات الرمضانية (صور)

جانب من تفقد محافظ
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تنظيم معرض ( رمضان يجمعنا)  لبيع  المنتجات الرمضانية من مواد غذائية ومستلزمات ديكورية وزينة رمضان من فوانيس وغيرها وذلك في الفترة من ۷ إلى ۱۱ مارس وذلك بحديقة الغزالة أمام ديوان عام المحافظة. 

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة، أن المعرض مفتوح طوال الفترة من 9 صباحا حتي ال ١٠ مساءً لعرض منتجاته للمواطنين  بأسعار مخفضة، وذلك بمشاركة عدد كبير من  العارضين بعدد ٤٠ عارض  مع فتح الباب لاستقبال مزيد من العارضين والتواصل مع وحدة أيادي مصر لحجز مساحة عرض مجانية. 
وأشاد محافظ مطروح، بمنتجات المعرض وجودتها  مع أهمية الإعلان عنه لتحقيق مزيد من الترويج والتسويق الجيد لمنتجات المعرض لتحقيق عائد اقتصادي للمشاركين. 

جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
جانب من تفقد محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا
محافظ مطروح معرض رمضان يجمعنا الإدارة العامة للسياحة والمصايف وحدة أيادى مصر مطروح

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