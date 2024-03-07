افتتاح فعاليات "الفاو موديل" بجامعة مطروح للعام الثانى على التوالى

افتتحت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، اليوم الخميس، فعاليات "الفاو موديل"، الذي يمثل نموذج يحاكي منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار.

_ الفاو موديل

وأوضح رئيس الجامعة، أن "الفاو موديل" تتمثل رسالته في إعداد جيل قادر على مواكبة التطور العالمي والبحث العلمي وريادة الأعمال وسوق العمل في المجال الطلابي، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية، بهدف خدمة العملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

_تأهيل الطلاب لسوق العمل

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بالجامعة، إلى أن الفاو موديل يهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وخاصةً سوق العمل الزراعي، من حيث إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة وبرامج خاصة بمهارات سوق العمل، وإقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح أساسيات البحث العلمي، وكذلك تنظيم مسابقات؛ بهدف مساعدة الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة، موضحًا أن الفاو موديل يأتي انطلاقًا من رؤية الكلية لتحسين الكفاءة التعليمية للطالب وتنمية مهارات البحث العلمي لديه؛ بهدف تخريج طالب ذو مواصفات متميزة قادر على المنافسة بسوق العمل.

_ البحث العلمي وريادة الأعمال

وبدوره أكد الدكتور أحمد محجوب شعلان مشرف نموذج الفاو موديل بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعريفهم بمجال البحث العلمي وريادة الأعمال من خلال مجموعة من التدريبات التي يوفرها الفاو موديل في مختلف المجالات مع مدربين متميزين في مجالهم، مضيفًا أنها مبادرة هامة يمكن الاستفادة منها من خلال إمداد الطلاب بالعديد من المهارات والخبرات الخاصة.