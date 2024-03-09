السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": تنظيم قافلة دعم مدرسى الأسبوع المقبل لطلاب الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن إدارة الحمام التعليمية بصدد تنظيم قافلة دعم مدرسي لطلاب الشهادة الإعدادية تضم فريق عمل مكون من خبراء المعلمين بالإدارة التعليمية، وتحت إشراف قسم التعليم الإعدادي تنطلق صباح غدٍ الأحد، لتقديم كل أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق تعليمات مدير المديرية وتزامنًا مع انطلاق أتوبيس الدعم المدرسي لإدارتي السلوم الحدودية والعلمين خلال الأسبوع الماضي، والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. 

- قافلة الدعم المدرسي

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر للدكتورة رحاب قاسم، مدير إدارة الحمام، وفريق العمل المعاون، مؤكدًا لهم ضرورة تنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمى الذى تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى، والمساهمة الإيجابية في الارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس التي تستهدفها قافلة الدعم المدرسي مع انطلاقها الأحد المقبل.

- الدعم المدرسي

وفي ختام بيانه الإعلامي، أكد مدير مديرية "تعليم مطروح" أن قوافل الدعم المدرسي تأتي في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بكل عناصرها (الطلاب/ المعلمين)، كونهم يعدون حجر الزاوية فى العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة فى العملية التعليمية.

وفي سياق آخر، كان قد كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاثة بمدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات إحدي مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير، بحضور إيمان عيد مدير التعليم الإعدادي بإدارة مطروح التعليمية، وإيمان رجب مدير المدرسة. 

التفوق التعليمي

وكرّم وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاث خلال الفصل الدراسي الأول تشجيعًا لهن على مواصلة التفوق التعليمي والتميز العلمي هذا العام. 

وكيل تعليم مطروح ادارة الحمام التعليمية قافلة دعم مدرسي الشهادة الاعدادية مطروح

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