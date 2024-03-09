"الفارس الأسمر".. حكاية الشهيد عبدالله عبدالرحمن الذي طارد "فئران الإرهاب"

قال الحاج عبدالرحمن نصر، والد شهيد الواجب الوطني "عبدالله" ابن محافظة مطروح، إن نجله كان يقضي خدمتة العسكرية في كمين المطافي بالعريش، وكان يلقبه زملائه فيأثناء الخدمة العسكرية بـ"الفارس الأسمر"، وفي إجازته الأخيرة كان يحكي ما يحدث بالعريش من الإرهابيين الذيم وصفهم بـ"الفئران".

أضاف نصر، "أن ابنه خرج من المنزل في آخر زيارة له قبل الاستشهاد عام 2017، ولكنه عاد مرة أخرى بعد دقائق لكي يودعهم، وقالي ادعيلنا هناخد حقنا ومش هنسيبهم ، ويوم الاستشهاد سلم خدمته وذهب ليأخذ راحته، وعقب مرور ساعات قليلة استيقظ على صوت تبادل إطلاق النيران، وأخذ سلاحة وبدأ في التعامل مع التكفيريين، ونجح هو وزميله في قتل 7 أشخاص، وكان آخر من استشهد في وحدته، كان أهم شيء عنده الشهادة وأصر على حماية أرض وطنه".

أشار إلى أنه تم استقبال جثمان نجله الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة، متابعا: "أنا شاركت في حرب أكتوبر وولادي أدوا الخدمة العسكرية وحبهم للوطن كان أهم شيء، اللي ميدخلش الجيش ميبقاش راجل.. ربنا يحمي مصر".

كان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة على الاحتفاء بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء تخليدا لذكراهم العطرة وتضحياتهم الثمينة حفاظًا على مقدرات الوطن.

وشدد “شعيب” على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

ونظمت محافظة مطروح، أمس الجمعة، احتفالية بيوم الشهيد كرمت خلالها، أسر الشهداء بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والمهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد، والعمدة عبد المنعم اسرافيل نائبًا عن رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من وكلاء الوزارات من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وأسر وأبناء الشهداء.