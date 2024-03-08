"مفتاح العشيبى" رافق الفريق عبدالمنعم رياض فى خندق واحد خلال حرب الاستنزاف

في يوم الشهيد..

ابن محافظة مطروح مفتاح العشيبي.. عُرف بين أبناء قبيلته "العشيبات" وأصدقائه بحُسن الخلق والرجولة، وعندما تم اختياره لقضاء الخدمة العسكرية لم يتردد ولبى نداء وطنه واستشهد في حرب الاستنزاف في خندق واحد مع الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض.

استشهد مع الفريق عبدالمنعم رياض

وقال فرج عبدالجليل أبوزيد نجل شقيق الشهيد مفتاح أبوزيد عبدالرواف العشيبي، أحد أبناء قرية القصر غرب مطروح خلال حديثة لـ"الدستور" أن عمه استشهد في حرب الاستنزاف عام 1969 وهو في عمر 24 عامًا مع 3 عساكر آخرين والفريق عبدالمنعم رياض.

وأوضح أن الشهيد كان يعمل في الزراعة وفي إجازته يرعي المحاصيل الزراعية، فضلًا عن العمل في مجالات أخرى ليساعد أسرته وكان أيضًا محبوبًا من الجميع وأثناء خدمته وقبل استشهادة كان الفريق عبدالمنعم رياض يختاره دائمه هو و3 جنود آخرين ليرافقوه في الصعاب لقناعته أنهم أكفأ 4 عساكر ويعتمد عليهم.

الزيارة الأخيرة قبل الاستشهاد

وعن آخر زيارة قبل الاستشهاد، أكد أن الشهيد ودع جميع أفراد الأسرة، لأنه كان يعلم صعوبة وخطورة الموقف وقال لهم "شدوا حيلكم ممكن معرفش آجي تاني.. نسبة رجوعي 10%" وتلقوا خبر استشهاده في حرب الاستنزاف مع الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض في خندق واحد مرددًا "كانت صدمة لجميع أهالي قرية القصر".

وأشار إلى أن الشهيد في آخر إجازة له، قال إن الفريق عبدالمنعم رياض قال له وللعساكر الـ3 "المواجهة القادمة أصعب.. هنتقدم وهنحقق الأهداف ولو استشهدنا هنموت مع بعض" وبالفعل استشهدوا في خندق واحد.

وأوضح أن محافظة مطروح أطلقت اسم الشهيد على أحد الشوارع المؤدية إلى قرية القصر 8 وذلك الخبر أسعد أبناء مطروح مقدمًا الشكر للدولة المصرية على تخليد ذكري الشهيد واللفتة التي أسعدتهم، موجهًا رسالته للشباب "لا تلتفوا لكلام الغرب.. مصر هتفضل مصر".