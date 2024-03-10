الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قانونية "مستقبل وطن": توصيات الحوار الوطني لجلسات الاقتصاد تأتي استكمالًا لجهود الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن"، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنيعقد اجتماعًا، للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيدًا على الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني اتساقًا مع جهود الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية سريعًا.

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أحمد رائف: مشاركة الحكومة جلسات الحوار الوطني يؤكد سيرها بخُطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة

الخروج من الأزمة الاقتصادية 

وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن"، أن القيادة السياسية حريصة على سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وهناك جهود مبذولة غير عادية في هذا الصدد من مختلف مؤسسات الدولة، وعلى سبيل المثال، الحوار الوطني استجاب على الفور وعقد 12 جلسة بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في الحوار الاقتصادي، لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

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اليوم.. أمناء الحوار الوطنى يناقش المخرجات النهائية للحوار الاقتصادى

حلول عاجلة 

وأضاف عبداللطيف، أن الجميع حريص على إيجاد حلول عاجلة وواقعية للخروج من الأزمة، متوقعا أن المخرجات والنتائج سيكون لها دور كبير فى إيجاد حلول خاصة وان الحوار ملتقى لجميع الفئات والانتماءات والجميع يدلى بدلوه وتمت مناقشة ملفات التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية وكل هذه الملفات الحيوية، وسيكون هناك توصيات بشأنها لمواجهة ذلك.

وأشاد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن"، بالجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يرفع شعار "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد أمس السبت، اجتماعًا لمراجعة ودراسة توصياته في المحور الاقتصادي وذلك تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف حزب مستقبل وطن توصيات الحوار الوطنى المحور الاقتصادي

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