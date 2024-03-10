الأحد 10 مارس 2024
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سياسي

رئيس "برلمانية الوفد" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

توجَّه الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وقال "الهضيبي"، في تهنئته: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وأن تستمر مصر في مسيرة الإنجازات والبناء والتنمية".

رئيس "دفاع النواب" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

وتوجَّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقائدها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحفظ أرض مصر من الطامعين والمتربصين.

ودعا النائب ياسر الهضيبي، جموع الشعب المصري بالتكاتف خلف القيادة السياسية المصرية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي يتعمد البعض إثارتها، والتعاون من أجل تحقيق الخير والازدهار للوطن والأمة.

النائب ياسر الهضيبي , الرئيس السيسي الوفد ,حزب رمضان الدستور برلمانية الوفد

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