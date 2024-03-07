النائبة دينا هلالى تنظم أولى القوافل الطبية للكشف عن صحة المرأة بدور المسنين

نظمت النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أولى القوافل الطبية بدور المسنين، للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بمبادرة "100 مليون صحة".

وجاءت مشاركة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ارتقاء" للتنمية، بالتعاون مع السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وذلك بدار محمد رجب للمسنين بالإسكندرية، حيث تم الكشف على 50 سيدة، متوجهة بالشكر لمديرة الدار والقائمين عليها.

الارتقاء بمعيشة كبار السن

وأكدت "هلالي" أهمية تلك المبادرات للارتقاء بمعيشة كبار السن ورعايتهم صحيًا، وذلك في إطار إيمان الدولة بضرورة رد الجميل لكبار السن بعد رحلة ومشوار طويل من التعب في صناعة جيل يستكمل مسيرتهم ويقود الوطن إلى بر الأمان، والحرص على تحسين رعايتهم بما يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.

وفي وقت سابق، عقدت وزارة الصحة اجتماعًا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي.

النائبة دينا هلالي

النائبة دينا هلالي

النائبة دينا هلالي