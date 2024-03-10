هيئة المساحة تعلن غدًا أول أيام شهر رمضان لعام 1445 فلكيًا

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط، عن أنه طبقًا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون غدًا الإثنين الموافق 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان من عام 1445 هجريًا.

أوضح جودة، أن هلال شهر رمضان يولد فلكيًا اليوم الأحد 29 شعبان عام 1445 هجريًا الموافق 10 مارس 2024 فى تمام الساعة 11 والدقيقة الواحدة بتوقيت مصر، وسوف يولد الهلال بعد غروب شمس "يوم الرؤية" 29 من شعبان عام 1445 هجريًا بمدة مكث تتراوح بين الـ13 إلى 15 دقيقة بمدن الجمهورية وهى فترة مكث كافية لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية وتستطيع اللجان فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال الشهر حيث يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجريًا.

وأوضح أنه نظرًا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملًا مساعدًا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" تقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبع بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهايه الوقت المناسب للرؤية والتي تبني عليها دار الإفتاء المصرية نتيجه إعلان رؤية هلال أول شهر رمضان لعام 1445.

وأضاف أن هناك جهودًا مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر رمضان من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة اللجان بمناطق "الفيوم -توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة وسوهاج"، الخاصة باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان باستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة، وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتي تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.