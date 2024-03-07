الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المؤتمر": قرارات البنك المركزي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة

محمود جبر
محمود جبر

قال  محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح "جبر"، في تصريحات صحفية، أن هذه القرار سيسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

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 خلق فرص عمل جديدة

ولفت إلى أن تحديد سعر الصرف سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، خاصة بعد زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة، مما يخفف من حدة الأعباء المالية على المواطنين.

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  العمل على بناء الاحتياطيات الدولية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

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