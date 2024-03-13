الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وفد أمانة "المؤتمر" بالقاهرة فى جولة ميدانية بمستشفى الأطفال 57357

أمانة المؤتمر بالقاهرة
أمانة المؤتمر بالقاهرة في زيارة لمستشفى 57357

نظمت أمانة القاهرة بـحزب المؤتمر، برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب، زيارة  ميدانية لمستشفي 57357 لسرطان الأطفال، رافقه خلالها اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد بدرة أمين مساعد القاهرة وباقي القيادات من أمانة التنظيم وأمانة المحافظة.

وقام أعضاء الأمانة خلال الزيارة، بتوزيع الهدايا على الأطفال، واستطلاع ما ينقص المستشفي من إمكانيات، للعمل على توفيرها؛ طبقا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب.

 

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أمانة المؤتمر بالقاهرة تشيد بخدمات 57357

وأعرب أمين محافظة القاهرة بحزب المؤتمر عن خالص شكره وتقديره للقائمين علي هذا الصرح العظيم، مشيدا بالخدمة المقدمة للاطفال، واصفا إياها أفضل خدمة طبية لأبنائنا من المرضى وحرصهم علي توفير أفضل رعاية صحية لهم.

وفي سياق آخر أشاد إسلام تمراز  رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، بالحوار الوطني، قائلا: إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع 128 توصية من توصيات المحور الاقتصادي تستهدف وضع حلول عاجلة لبعض المشكلات الاقتصادية، وأخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى من خلال عدد من التشريعات المهمة التي تدعم الإصلاح الاقتصادي.


وأوضح تمراز، في تصريحات صحفية له، أن تصويات الحوار الوطني تسهم في تقديم أفكار ورؤى لمواجهة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار، ويضع مقترحات بشأن كيفية مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الراهنة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني مثل فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالمناقشات مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، خاصة أن جلسات المرحلة الثانية من الحوار بدأت بالمحور الاقتصادي وهو أمر مهم للغاية؛ لأن المحور الاقتصادي حديث المصريين في هذه المرحلة، بعد قطع الحوار الوطني شوطا كبيرًا للغاية فيما يتعلق بالمحور السياسي.


وأشار رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.

جانب من زيارة أمانة المؤتمر بالقاهرة في زيارة لمستشفى 57357
جانب من زيارة أمانة المؤتمر بالقاهرة في زيارة لمستشفى 57357
أمانة المؤتمر بالقاهرة في زيارة لمستشفى 57357
أمانة المؤتمر بالقاهرة في زيارة لمستشفى 57357
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