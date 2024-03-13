الأربعاء 13 مارس 2024
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سياسي

حزب "المؤتمر": الشركة المتحدة تلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي من خلال دراما هادفة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر" أستاذ العلوم السياسية إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي من خلال تقديم أعمال درامية هادفة تلقي الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية و القانونية والتاريخية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية والدينية التي تبث على مدار اليوم.

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إعلام المؤتمر: الشركة المتحدة تُقدم موسم درامي يليق بتاريخنا الفني والثقافي

دراما متنوعة في رمضان

وأعرب نائب رئيس حزب "المؤتمر" عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان  2024، لافتًا إلى أن تنوع المحتوي يهدف إلى توعية المواطن المصري بالقضايا المختلفة، وتعزيز شعوره بالوحدة الوطنية والمساهمة في تنمية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة أعادت الأمل من جديد لصناعة الدراما التلفزيونية المصرية، وأعادت للفن المصري رونقه من خلال عمليات الإنتاج الضخمة وتذليل كل العقبات، بالإضافة إلى الجدية في تطوير المحتوى وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة وإعادة الريادة من جديد للفن والدراما المصرية.

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وأضاف نائب رئيس حزب "المؤتمر"، أن الشركة المتحدة منذ أن بدأت الإنتاج وهي تسعى دومًا لتقديم فن هادف بمختلف أنواعه، ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية بجانب الأعمال الدرامية الأخرى المتنوعة وهو ما يتيح للمشاهدين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي تفضيلاتهم واهتماماتهم سواء كان الشخص يستمتع بمشاهدة مسلسل درامي تدور أحداثه في العصور القديمة أو قصة من العصر الحديث تتناول القضايا الاجتماعية، فهناك شيء يستمتع به الجميع خلال شهر رمضان.

اللواء رضا فرحات أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024 اعمال درامية هافة زيادة الوعي حزب المؤتمر

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