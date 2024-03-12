وكيل الخطة والموازنة بالنواب: "المتحدة" تقدم فن فى خدمة المجتمع

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفن دائما يقوم بدور هام في التوعية وترقية المشاعر وتهذيب الأجيال، فهو القوى الناعمة التي تستخدمها الدول في إيصال أهدافها.

وأشار سالم، إلى أن الشركة المتحدة تعرف جيدا هذا الدور الهام ومنذ أن تولت أمور الإنتاج وهي تسعى دوما لتقديم فن هادف بمختلف أنواعه ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية ولا ننسى أحد أهم مسلسلاتها " الاختيار" الذي وثق دراما أحداث فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة وما تلاها من إحداث انتهت بثورة ٣٠ يونيو، سيظل هذا المسلسل بأجزائه دليلا على هذه الفترة من عمر الوطن .

وقال سالم إن البعض يظن أن الفن دوره ترفيه فقط وهذا غير صحيح لأن الفن له دور كبير في تنمية المجتمع وتوجيهه ورصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية والسياسية.



وأوضح سالم أن المتحدة قدمت وجبة دسمة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، ولديها رؤية عظيمة تجلت في التنوع الكبير الذي يوضح رؤيتها المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية الوعي.



وأشار إلى أنه على الفن المصري أن يقدم المزيد من الأعمال التي ترصد الظواهر المختلفة وتساهم في إيضاح الدور الذي تقوم به الدولة في الفترة الأخيرة.

وتقدم الشركة المتحدة باقة متنوعة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، فيما شهد اليوم الأول من رمضان تصدّر مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترند مؤشرات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة خاصة منصة «X»، «تويتر» سابقًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى اليوم الإثنين على شاشات ووسائط الشركة المختلفة.

مسلسل الحشاشين

وتصدَّر مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز بعد أن شهدت الحلقة الأولى منه أحداثًا مُشوّقة وسردا تاريخيا لفرقة الحشاشين، الجماعة التي تسببت في رعب الأمراء والحكام.

مسلسل الكبير الجزء الثامن

كما تصدَّر مسلسل الجزء الثامن من الكبير أوي ترند (إكس) بعد عرض أولى حلقاته على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجذب مشاهدة آلاف الأشخاص من جمهور وعشاق دراما رمضان 2024.

مسلسل صدفة

كما تصدر مسلسل صدفة محركات جوجل بعد ساعات قليلة من عرض أول حلقة له، وتداول الرواد صورًا عديدة للعمل الفني الذي جذب أنظار الجمهور منذُ بدايته.