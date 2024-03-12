الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل الخطة والموازنة بالنواب: "المتحدة" تقدم فن فى خدمة المجتمع

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفن دائما يقوم بدور هام في التوعية وترقية المشاعر وتهذيب الأجيال، فهو القوى الناعمة التي تستخدمها الدول في إيصال أهدافها.

txt

عاجل| بينها عمل مؤجل.. مسلسلات المتحدة تتصدر ترند «إكس» و«جوجل» فى أول يوم رمضان

وأشار سالم، إلى أن الشركة المتحدة تعرف جيدا هذا الدور الهام ومنذ أن تولت أمور الإنتاج وهي تسعى دوما لتقديم فن هادف بمختلف أنواعه ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية ولا ننسى أحد أهم مسلسلاتها " الاختيار" الذي وثق دراما أحداث فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة وما تلاها من إحداث انتهت بثورة ٣٠ يونيو، سيظل هذا المسلسل بأجزائه دليلا على هذه الفترة من عمر الوطن .

txt

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وقال سالم إن البعض يظن أن الفن دوره ترفيه فقط وهذا غير صحيح لأن الفن له دور كبير في تنمية المجتمع وتوجيهه ورصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية والسياسية.


وأوضح سالم أن المتحدة قدمت وجبة دسمة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، ولديها رؤية عظيمة تجلت في التنوع الكبير الذي يوضح رؤيتها المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية الوعي.


وأشار إلى أنه على الفن المصري أن يقدم المزيد من الأعمال التي ترصد الظواهر المختلفة وتساهم في إيضاح الدور الذي تقوم به الدولة في الفترة الأخيرة.

 

وتقدم الشركة المتحدة باقة متنوعة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، فيما شهد اليوم الأول من رمضان تصدّر مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترند مؤشرات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة خاصة منصة «X»، «تويتر» سابقًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى اليوم الإثنين على شاشات ووسائط الشركة المختلفة.

 

مسلسل الحشاشين
وتصدَّر مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز بعد أن شهدت الحلقة الأولى منه أحداثًا مُشوّقة وسردا تاريخيا لفرقة الحشاشين، الجماعة التي تسببت في رعب الأمراء والحكام.

 

مسلسل الكبير الجزء الثامن
كما تصدَّر مسلسل الجزء الثامن من الكبير أوي ترند (إكس) بعد عرض أولى حلقاته على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجذب مشاهدة آلاف الأشخاص من جمهور وعشاق دراما رمضان 2024.

 

مسلسل صدفة
كما تصدر مسلسل صدفة محركات جوجل بعد ساعات قليلة من عرض أول حلقة له، وتداول الرواد صورًا عديدة للعمل الفني الذي جذب أنظار الجمهور منذُ بدايته.

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الشركة المتحدة مسلسلات رمضان فن هادف

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. التوتر يحيط بالمسجد الأقصى.. وتحذيرات من "تفجر الأوضاع"

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل.. استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لتوقف فى عضلة القلب بلقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها