الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نويصر: توجيهات الرئيس السيسى لتطوير قطاع الأعمال العام تهدف لتعزيز جهود التقدم والتنمية

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أداء قطاع الأعمال العام تهدف لتعزيز جهود التقدم والتنمية في مصر.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات ستسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة التطوير.

txt

نادر الخبيري: توجيهات الرئيس السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام يستهدف تطوير الاقتصاد

وأشار عضو مجلس النواب إلى حرص الرئيس السيسي على دعم قطاع الأعمال العام من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية.

ولفت إلى أن خطة تحسين الأداء تكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير وتحقيق التنمية الشاملة لقطاع الأعمال العام؛ للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفير كافة احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة.

txt

وزير قطاع الأعمال العام: نرحب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار بمصر

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد، أمس، اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. 

ووجّه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

النائب أحمد سعد نويصر تطوير قطاع الأعمال العام توجيهات الرئيس مجلس النواب الاقتصاد المصرى

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر