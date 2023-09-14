الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسي بدعم ليبيا وتطوير شركات قطاع الأعمال

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للقوات والعناصر المتجهة إلى ليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من أثار الكارثة الإنسانية هناك، كما سلطت الضوء على توجيه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال.

ففي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "أقصى جهد لتخفيف آثار الكارثة في ليبيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد، أمس، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا وذلك في المنطقة المركزية العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أصدر توجيهات للقوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، موجها الشكر لأجهزة الدولة، لاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة، وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

كما وجه بتجهيز حاملة الطائرات "الميسترال" لعمل مستشفى ميدانيا، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء، كذلك إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمضارين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا، جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تطوير قطاع الأعمال

وتحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة تطوير قطاع الأعمال"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة لها على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلا عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب.

مشروعات وزارة النقل

كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية لاسيما ممر العريش - طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.

وتحت عنوان "نقل 84 من الضحايا جوا إلى أرض الوطن"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الخارجية والقنصلية العامة ببنغازي أكدتا استمرار متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي العاصفة.

وأضافت الصحيفة أن الاتصالات أسفرت عن التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين وتم نقلهم جوا إلى أرض الوطن.

القنصلية المصرية في بنغازي

كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، وخصصت الرقم التالي للتواصل مع القنصلية المصرية: (00218916816025)

وفي ذات السياق، قامت وزارة الخارجية المصرية بتفعيل غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، وخصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات أهالي الضحايا والمواطنين المصريين المتواجدين في دولة ليبيا لتقديم العون والدعم والإرشاد والإفادة بالمستجدات:( 01283176894 ).

وتحت عنوان "مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت أمس ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات وصلت إلى قاعدة "الأبرق" الجوية تمهيدا لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة، كما تم تجهيز (10) طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم.

وأوضحت أن تلك المساعدات تأتي في إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كافة الكوارث الإنسانية والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية.

تنفيذ تدريب للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في "النجم الساطع"

وذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية لتدريب النجم الساطع"، أن فعاليات التدريب المصري ـ الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) شهدت تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضحت الصحيفة أن النشاط تضمن قيام عناصر قوات المظلات للدول المشاركة بالقفز الحر، كما قامت عناصر الاستطلاع والمهندسين العسكريين بالتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، ونفذت قوات الصاعقة المشاركة عملية تأمين المباني الحيوية.

وأشارت إلى أن مجموعات القتال الرئيسية اقتحمت مدعومة بالقوات الخاصة لمختلف الدول والشرطة المدنية المصرية البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها، وتم اكتشاف معمل كيميائي بواسطة عناصر الحرب الكيميائية، وتم التعامل معه وتطهير المنطقة المحيطة به.

وبنجاح عملية القضاء على العناصر الإرهابية، تم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين، ونفذت عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة، وظهر خلال المرحلة المنفذة مدى ما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق في تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة في التوقيتات المحددة.