الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استشاري تخطيط: الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب لإصلاح البنية التحتية

هبة فؤاد أيوب
هبة فؤاد أيوب

قالت هبة فؤاد أيوب استشارى تخطيط موارد المؤسسات، إنها تؤيّد دعم الرئيس السيسى، للترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث إن الرئيس الوحيد الذى تحمل عواقب إصلاح البنية التحتية لمصر وقام بالإصلاح الاقتصادى الذى كان مهملاً لعقود طويلة نظير عدم الاحتكاك بمتطلبات الشعب اليومية.

مصر مثل البيت الذى يزيد سكانه ويحتاج لتطوير موارده وخدماته

أضافت هبة لـ“الدستور”، أن هناك مثلاً واضحًا وهو أن البيت الذى فيه خدمات كالكهرباء والمياه والطعام مع الزيادة المستمرة فى عدد سكان هذا البيت مع الوقت ستقل الخدمات وجودتها المقدمة لأهل ذلك البيت فكان لزاما على القيادة السياسية أن تواكب الزيادة الضخمة فى عدد السكان، بجانب العوامل المؤثرة فى اقتصاد البلاد مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب فى دول العالم وغيرها.

أوضحت أنه منذ 10 سنوات، ومنذ تولى الرئيس السيسى سدة الحكم بدأ فى إعداد خطة واضحة لتطوير مصر، وبدأ الحديث عن رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة وكل ما يجعل مصر دولة تنافس الدول المتقدمة فى الساحات الخارجية، وتُعد أساساتها وبنيتها التحتية التى تهالكت على مر سنوات طويلة على المستوى الداخلى.

الرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب لصالح مصر

وتابعت ابنة محافظة الشرقية أن الرئيس السيسى خاض تجربة صعبة وهى تجربة تجنبها العديد من الرؤساء السابقين والتي تتمثل في إنشاء بنية تحتية قوية لمصر مع القيام بالإصلاح الاقتصادى حيث كان يمكن له أن يأخذ الطريق السهل ويكتفى بإشباع حاجات الشعب، لكنه أحب مصر واختار إعادة بنائها من جديد، وبالفعل بدأ بتنفيذ خطته لتنمية البلاد وتطوير البنية التحتية لتستوعب النمو الاقتصادى وبدأنا فى جذب الاستثمارات.

واختتمت استشارى تخطيط موارد المؤسسات: “لأننى أنتظر الكثير، فأنا أضم صوتى لصوت كل مَن يطالب بدعم وترشح السيسى لولاية رئاسية جديدة لاستكمال إنجازاته التى بدأها”.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية القيادة السياسية المصرية رؤية مصر تطوير البنية التحتية

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