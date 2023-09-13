الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنة شرقاوية: الرئيس تحمل كافة العواقب وحارب لنقل أهالى العشوائيات لحياة آدمية

دعاء جاويش
دعاء جاويش

قالت دعاء يسرى جاويش، مدير عام بالتربية والتعليم بالشرقية، إنها كمواطنة مصرية، وفلاحة شرقاوية، تبعت برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما لمسته بـ محافظة الشرقية، من تطور، لم تكن تشهده المحافظة من قبل، لافتة إلى أن التطوير فى السابق كان يشمل عاصمة مصر فقط، ولا يمتد للمحافظات.

وفى حديثها لـ"الدستور" قالت: "النهارده مش جاية أقول هنتخب السيسى ولا بحب السيسى أنا جاية أقول أنا بعشق تراب مصر بوجودك فيها يا ريس”، مؤكدة أن سبب تأييدها التام للرئيس ليس فقط بسبب الطرق ولا الزراعات الجديد واستصلاح الأراضى، ولا بسبب إنشاء قناة السويس الجديدة، ولا بسبب إقامة عاصمة جديدة كاملة لمصر، لفتح أبواب الاستثمارات ولتكون واجهة حضارية للجمهورية،ولا بسبب مبادرة حياة كريمة التى انتشلت أهالى الريف من مصابهم الذى انحصر فى فقر الخدمات لعقود طويلة.

محافظات مصر كلها أصبحت محط اهتمام بعدما كان الاهتمام بالعاصمة

وتابعت أنها كمواطنة شرقاوية، وواحدة من أهل الريف، لمست أن الاهتمام بمحافظتها فى الفترة الماضية كان كبيرا لدرجة لم تشهدها محافظات مصر منذ سنوات،  وأكثر ما لمس مبادرات القضاء على العشوائيات التى كانت بؤرة انطلاق الأخلاق غير الحميدة، والحياة غير الآدمية، كانت العشوائات سابقا عبارة عن مناطق موبوءة، والآن وبعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بها، أصبحت العشوائيات تتمتع بخدمات غير مسبوقة وانتقل أهلها من الحياة غير الآدمية المهملة، لحياة نظيفة كريمة، بعد أن كانت الخدمات المقدمة لأهالى هذه المناطق مجردة من الآدمية، أصبحنا نرى ونسمع ما لم نتخيله متوافرا لأهالينا من البسطاء من سكان هذه المناطق.

نقل أهالى العشوائيات لحياة آدمية جديدة 

وأوضحت أنها كانت تمر قريبا بجوار أحد المشروعات السكنية، ووجدت المبانى المجهزة بمنتهى الدقة والروعة، وتم وضع أفضل التأسيسات لها، وإنشاء كافة الخدمات حولها من مدارس ومساجد وخزانات مياة مفلترة وغيرها، مما يعد نقلة حضارية كبرى لكل من ينتقل إليها.

واستكملت: لقد تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسسى كافة العواقب، وأزال العشوائيات اللى كانت مصدرًا للقمامة والأخلاق السيئة، ونقل أهلها للعيش فى مستوى يتمناه أى مواطن مصرى.

وتابعت حديثها عن محافظة الشرقية وما تم إنجازه فيها قائلة: "لقد تم إنشاء عدد من الكبارى بالمحافظة أصبحت تيسر الانتقال، وتم إجراء توسعات للرزق، وإنشاء طرق جديدة، وتم عمل أنفاق، فأصبح الانتقال سلسا وسهلا بشكل غير مسبوق، كما تم إنشاء صرف مغطى، وعمل تبطين للترع، ولكن من وجهة نظرى فإن القضاء على العشوائيات كان أكبر إنجاز قام به الرئيس من بين كل الرؤساء.

وأضافت أنه تم إدخال الغاز الطبيعى والصرف والطرق التى امتدت للمراكز والقرى والعزب، واختتمت حديثها أنها ستؤيد الرئيس السيسى وستنتخبه وستدعو لانتخابه على الرغم من عدم انتمائها لأى من الأحزاب والحركات السياسية.

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