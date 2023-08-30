مواطن من الشرقية: الرئيس السيسى أكثر من اهتم بالصحة والمشروعات التنموية

قال أحمد صلاح، أحد أبناء قرية العصلوجى، دائرة مركز الزقازيق، بـمحافظة الشرقية، إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما قام به من خطة للإصلاحات فى مصر، وكافة المشروعات التنموية، لا سيما مبادرة 100 مليون صحة، والتى استهدفت كافة طوائف الشعب المصرى بالعلاج وتقديم الخدمات الطبية المجانية.

القضاء على «فيروس سي» كان إنجازًا

وأضاف صلاح، فى حديثه لـ"الدستور"، أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد تمكنت من القضاء على فيروس سى، والذى كان فى عهود سابقة يعتبر من أكبر المخاوف والتحديات المرضية التى تفشت فى المجتمع المصرى، وأصبح علاجه يسيرًا ومتوفرًا، ويتعافى المريض منه بسهولة، وتم إعلان مصر خالية من فيروس سى بعدما احتلت مرتبة متقدمة بين أكثر الدول التى هاجمها فيروس سى وقضى على كثير من أهلها.

وأكد أن المبادرات الصحية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، والتى استهدفت كبار السن والمصابين بتلك الأمراض، كانت تتواجد فى كافة الأماكن، وتهتم بالنزول لكل القرى والعزب والنجوع، حتى الأماكن البعيدة المهمشة، والتى كان أهلها لا يتمكنون من التمتع بأى من الخدمات الطبية أو الخدمات فى كافة المجالات.

المبادرات الصحية وصلت كل مكان

وتابع: "بالحديث عن قريته، فقد وصلت لهم خدمات المبادرات الرئاسية فى مجالات الصحة.. القوافل وصلت قريتنا أكثر من 3 مرات، وقامت بتقديم الخدمات الطبية فى كافة المجالات من كشف وعلاج مجانى، ولم يقتصر دورها على ذلك، ولكن قامت بتحويل كافة المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية للمستشفيات العامة، وتم إجراء الجراحات لهم مجانًا"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى هو أكثر رئيس اهتم بصحة الواطن المصرى من خلال تقديمه لتلك المبادرات فى مجال الصحة من علاج فيروس سى و100 مليون صحة، واهتم بصحة الأطفال فى المدارس ونظام تغذيتهم وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم لديهم، وأيضًا مبادرات دعم صحة المرأة ومبادرات حماية الأم والجنين وغيرها.