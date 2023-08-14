قرار محافظة الإسماعيلية باعتماد مشروعات التقسيم المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الإسماعيلية القرار رقم ٤٧٦ لسنة 2023 باعتماد مشروعات التقسيم المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية السبع آبار الشرقية لتنمية المجتمع طبقاً لخريطة التقسيم المرفقة وذلك على النحو التالى :

نص قرار محافظة الإسماعيلية إدارة الشئون القانونية قرار رقم ٤٧٦ لسنة 2023 محافظ الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (14/16/11/86) بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱م بشأن إعفاء الجمعيات والأفراد الذين تم مقايضة أراضيهم الواقعة بالقطعة (س) والقطعة (ص) من سداد مقابل التحسين ؛

وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المعروضة علينا بتاريخ 15/3/2023 والمستكملة بموجب كتابها رقم (۷۸۹) بتاريخ 12/6/2023 الموجه إلى إدارة الشئون القانونية بشأن طلب تكليف إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بصياغة القرار اللازم لاعتماد مشروع التقسيم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية السبع آبار الشرقية لعدد ثلاثة قطع أراضى مملوكة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية السبع آبار الشرقية بالعقود المسجلة أرقام 3133 لسنة ٢٠٢٢ ، ٤٥ لسنة 2023 ، ۲۷ لسنة ٢٠٢٣ شهر الإسماعيلية بمنطقة فوديكو بناءً على طلب الجمعية ؛ وعلى مذكرة الشئون القانونية المعروضة علينا بتاريخ / /2023 ؛ وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة ؛ وعلى موافقتنا ؛

قـــــــــرر : المادة الأولى - تعتمد مشروعات التقسيم المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية السبع آبار الشرقية لتنمية المجتمع طبقاً لخريطة التقسيم المرفقة وذلك على النحو التالى : أولاً - القطعة الأولى : بالعقد المسجل 3133 لسنة ٢٠٢٢ بمساحة 24208.3م2 ما يعادل (5 أفدنة ، ۱۸ قيراطًا ، ۸ أٍسهم) وتم تقسيمها إلى الآتى : عدد 80 قطعة أرض سكنية بمساحات بين 184م2 إلى 303م2. إجمالى مساحة القطع السكنية 16023م2 وتمثل نسبة 66.19م2 من إجمالى مساحة القطعة. تشغل مساحات الطرق وممرات المشاة فى التقسيم مساحة 6675.33م2 تمثل نسبة (27.57٪) من الإجمالى.

ثانيًا – القطعة الثانية: بالعقد المسجل ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بمساحة 12293.74م2 بما يعادل (۲ فدان ، 22 قيراطًا، 6 أسهم) وتم تقسيمها إلى الآتى : عدد 37 قطعة أرض سكنية بمساحات بين 192م2 إلى 793م2 . إجمالى مساحة القطع السكنية 8031م2 وتمثل نسبة (65.33٪) من إجمالى مسطح القطعة . تشغل مساحات الطرق وممرات المشاة فى التقسيم مساحة ٣٧٨٧.74م2 وتمثل نسبة (30.81٪) من الإجمالى.

رابعًا – تكون الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى بالتقسيم طبقاً لما هو مدون على لوحة التقسيم وذلك على النحو التالى : الارتفاع طبقاً لما يحدده المخطط الاستراتيجى وقيد الارتفاع المحدد من القوات المسلحة وبما لا يتعارض مع عروض الشوارع الداخلية بالتقسيم . الردود لجميع القطع من الخلف فقط بمسافة لا تقل عن 2م ، عدا القطعة 19 من القطعة الثانية محل العقد المسجل رقم ٢۷ لسنة ٢٠٢٣ يتم ترك مسافة من الخلف لا تقل عن ٢م بالإضافة إلى ترك مسافة لا تقل عن 5م من الجهة الشرقية وبما لا يتعارض مع قانون البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية . لا تزيد النسبة البنائية عن (70٪) من إجمالى مساحة القطعة التى تتعدى مساحتها 175م2 . جميع الأراضى السكنية مخصصة للاستخدام السكنى فقط وعددها ٢١٠ قطعة أرض سكنية . مساحات القطع طبقًا لما هو موضح على لوحة التقسيم وهى تقريبية والعبرة بما يتم تحديده على الطبيعة.

تلتزم الجمعية بتنفيذ شبكات المرافق بمعرفتها وعلى نفقتها بالتنسيق مع جهات المرافق المختلفة . يتم تحديد موقف الجراجات بواسطة المكتب الهندسى بالجامعة عند إصدار صلاحية الموقع وطبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . المادة الثانية - على المقسم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز الارتفاع المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة الإسماعيلية . المادة الثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للخدمات والطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتئول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.