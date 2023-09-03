الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منسق "حياة كريمة" يكشف جهود المبادرة فى الشرقية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور أسامة عبدالقادر، نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن المرحلة الأولى من المبادرة شملت مركز "الحسينية" فقط، وهو يمثل ثلث مساحة المحافظة.

وأضاف عبدالقادر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المركز قبل "حياة كريمة" كان يعاني من عدم توافر مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمي على مدار 41 قرية و700 تابع، وعدم وجود صرف صحي، وطرق، وغاز طبيعي، وعدم وجود مراكز شباب مؤهلة.

وتابع: اليوم اختلفت الحياة تمامًا في الريف المصري،  وخاصة في الشرقية، وأصبح يوجد بالقرية خدمات عديدة.

المحافظة بها 102 مشروع لمياه الشرب

وأوضح نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة بها 102 مشروع لمياه الشرب قاربت على الانتهاء منها على مدار 41 قرية، ما بين مشروعات توسعة، وإحلال وتجديد، وبناء جديد، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 99%.

وأشار نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2019، واليوم في 2023 تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة بالمحافظة.

حياة كريمه محافظة الشرقية الشرقية منسق حياة كريمة مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

مسرحيون عرب: التجريب صفته المغامرة ولا يخضع لقيود السلطة

"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات "حياة كريمة" فى الشرقية (فيديو)

كاتب صحفى: الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم تأتى استكمالًا لدور مصر الرائد

التراخيص الذهبية والإعفاءات الضريبية.. حوافز دعم الصناعة الوطنية (فيديو)

تفاصيل جهود صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

"إكسترا نيوز" ترصد إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم (فيديو)

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل تدشين وحدات جديدة لخدمة الجمهور والمستثمرين (فيديو)

“الأرصاد” تبشّر بتحسن كبير فى الأحوال الجوية (فيديو)

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)