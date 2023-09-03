منسق "حياة كريمة" يكشف جهود المبادرة فى الشرقية (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبدالقادر، نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن المرحلة الأولى من المبادرة شملت مركز "الحسينية" فقط، وهو يمثل ثلث مساحة المحافظة.

وأضاف عبدالقادر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المركز قبل "حياة كريمة" كان يعاني من عدم توافر مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمي على مدار 41 قرية و700 تابع، وعدم وجود صرف صحي، وطرق، وغاز طبيعي، وعدم وجود مراكز شباب مؤهلة.

وتابع: اليوم اختلفت الحياة تمامًا في الريف المصري، وخاصة في الشرقية، وأصبح يوجد بالقرية خدمات عديدة.

المحافظة بها 102 مشروع لمياه الشرب

وأوضح نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة بها 102 مشروع لمياه الشرب قاربت على الانتهاء منها على مدار 41 قرية، ما بين مشروعات توسعة، وإحلال وتجديد، وبناء جديد، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 99%.

وأشار نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2019، واليوم في 2023 تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة بالمحافظة.