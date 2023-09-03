"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات "حياة كريمة" فى الشرقية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد مشروعات حياة كريمة في محافظة الشرقية.

مشروعات "حياة كريمة" فى الشرقية:

- تتواجد مشروعات المبادرة داخل 31% من مساحة محافظة الشرقية.

- كثَّفت المبادرة أعمالها بمركز الحسينية لتشمل الانتهاء من تنفيذ 913 مشروعًا.

- تنفيذ المشروعات داخل 51 قرية ووحدة محلية كمرحلة أولى.

- من المقرر توسيع مشروعات المبادرة لتضم 5 مراكز أخرى بالمرحلة الثانية.

- تسهم المبادرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.

- أعمال المبادرة تتم بأيدي أبناء المحافظة بما أسهم في توفير العديد من فرص العمل.