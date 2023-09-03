الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات "حياة كريمة" فى الشرقية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد مشروعات حياة كريمة في محافظة الشرقية.

مشروعات "حياة كريمة" فى الشرقية:

- تتواجد مشروعات المبادرة داخل 31% من مساحة محافظة الشرقية.

- كثَّفت المبادرة أعمالها بمركز الحسينية لتشمل الانتهاء من تنفيذ 913 مشروعًا.

- تنفيذ المشروعات داخل 51 قرية ووحدة محلية كمرحلة أولى.

- من المقرر توسيع مشروعات المبادرة لتضم 5 مراكز أخرى بالمرحلة الثانية.

- تسهم المبادرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.

- أعمال المبادرة تتم بأيدي أبناء المحافظة بما أسهم في توفير العديد من فرص العمل.

مشروعات حياة كريمة في الشرقية حياة كريمه الشرقية مشروعات اكسترا نيوز تستعرض

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