السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوبن داي" لفتح "أبواب رزق" لأصحاب المشروعات الصغيرة بالشرقية

حنان الشهيدة منسقة
حنان الشهيدة منسقة المعرض

أقيم بمحافظة الشرقية، معرض متنوع “ اوبن داى ” لدعم صاحبات المشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الخاصة، و ذلك بمقر نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق.

أبواب رزق 

وقالت منسقة المعرض، حنان الشهيدي، أنه يتم إقامة المعرض، بصفة مستمرة ودورية، من أجل كسب الرزق للسيدات والرجال من أصحاب المشروعات، لافتة إلى أن المعرض يساهم فى مساعدة أصحاب المشروعات على تدبير احتياجاتهم، ويفتح لهم أبوابا جديدة للرزق.

وأضافت في تصريحات صحفية خاصة لـ" الدستور" أن أصحاب وصاحبات المشروعات يشاركون بدعوات وتنسيق كبير، فى المعرض، من أجل عرض منتجاتهم وتعريف الجماهير بهم ليكونوا على تواصل دائم معهم للشراء بعد الانتهاء من إقامة المعرض.

وأكدت حنان الشهيدى أن ذلك المعرض ليس الأخير وأنه سيتم إقامته عدة مرات لدعم القائمين والقائمات على المشروعات لترويج مشروعاتهم  و كسب الرزق.

الأورمان

وفى سياق متصل، قامت مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، بتنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بقرى "بني حسن- عزبة الحبشي- قصاصين الأزهار" التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن المعرض تم تنظيمه لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والأيتام وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية بالمجان من "ثلاجات - غسالات -  تلفزيونات – بوتاجازات -  غرف نوم – إنتريهات - صالونات - مراتب إسفنجية وقطنية – سجاد -  مفروشات" وذلك ليحيوا حياة كريمة.

وأوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

المشروعات الصغيرة أبواب الرزق إقامة المعرض محافظة الشرقية نادي الشرقية الرياضي

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