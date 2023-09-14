اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس مع قادة القوات المسلحة لدعم وإنقاذ ليبيا

كشف اللواء سمير فرج عن تفاصيل اجتماع الرئيس بقادة القوات المسلحة لمدة ساعتين ونصف لدعم وإنقاذ ليبيا، قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى قادة القوات المسلحة المسؤولين عن اصطفاف معدات الدعم للأشقاء في ليبيا".

تقديم المساعدات والدعم

وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن القوات المسلحة لا تتخذ أي قرار إلا وفق دراسة وهدف، لافتاً إلى أن القوات المسلحة لها خبرة كبيرة في تقديم المساعدات والدعم للمنكوبين.

وأوضح أنه يتم إعداد فصول تعليمية وإعاشة كاملة داخل معسكرات الإيواء لليبيين، لافتاً إلى أن القوات المسلحة لها قدرة كبيرة على نقل المنكوبين في ليبيا برًا وبحرًا وجوًا.

وأشار إلى أن الميسترال مدينة كاملة وتدير الأزمة من خلال مركز قيادة موجودة بداخلها، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بعدم دفن أي مصري في ليبيا وقرر إجلاء الجثامين من درنة.