الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال العام: نرحب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار بمصر

الدكتور محمود عصمت،
الدكتور محمود عصمت،

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار خطة الوزارة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والتوافق مع الاشتراطات البيئية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية وزيادة الصادرات.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور عصمت بالسفيرة، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية، مشيرا إلى الجهود التى تمت خلال الشهور الماضية لدعم الاستثمار المحلى والأجنبي.

تعزيز التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات النرويجية

تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات النرويجية، وكذلك الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات والمتاحة للشراكة بكافة أنواعها، وتم التطرق إلى مشروعات التعاون المشترك خاصة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ومتابعة مستجدات مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية، وذلك في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

عصمت: الوزارة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات

أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتم إعداد الخريطة الاستثمارية والتي تشمل العديد منالفرص  بالشركات التابعة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، مؤكدًا الانفتاح  على الشراكة مع القطاع الخاص  بكافة الأساليب الممكنة،  بما يضمن إفساح المجال أمام الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

 من جانبها، أعربت سفيرة النرويج بالقاهرة عن حرص بلادها على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، مشيرةً إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المشروعات الصناعية في قطاع الأعمال

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