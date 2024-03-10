قطاع الأعمال تخطط لتحقيق إيرادات بـ160 مليار جنيه من تطوير محفظة أراضي مصر الجديدة

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركاتها التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير من تحقيق عوائد واردات نحو 160 مليار جنيه من خلال تطوير محفظة أراضي الشركة الموجودة في مدنية نيو هيلوبلس والتي تبلغ مساحتها أكثر من 5000 فدان.

وقال الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الشركة تخطط لتحقيق إيرادات تصل إلى 160 مليار جنيه عبر تطوير محفظة أراضي الشركة في مدينة نيو هيلبوس التي تصل مساحتها إلى نحو أكثر من 5000 فدان.

وأكد رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير له أهمية كبيرة من العديد من الجوانب، حيث أنه عند تعظيم استغلال واستثمار الأراضي بشكل فعال، يمكن للشركة تحقيق عوائد مالية مهمة من مبيعات العقارات أو التأجير، مما يسهم في تعزيز الدخل وتحسين الأداء المالي للشركة.

وأكد أنه باستغلال الأراضي بشكل جيد، يمكن للشركة تطوير مشاريع عقارية جديدة تلبي احتياجات السوق، سواء كانت للسكن أو الاستثمار، مما يساهم في تعزيز مكانتها في السوق العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه من خلال تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والاستدامة البيئية، يمكن للشركة أن تلعب دورا هاما في دعم التنمية المستدامة من خلال تخطيط وتطوير المشاريع العقارية بشكل يراعي البيئة ويعمل على تحسين جودة الحياة.

وأوضح أنه باستثمار في تطوير الأراضي بشكل مبتكر وفعال، يمكن للشركة رفع قيمة العقارات التي تمتلكها، مما يعزز مكانتها ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين والعملاء.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وأشار إلى أنه بتطوير الأراضي بشكل مستدام وفعال، يمكن للشركة المساهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية في المناطق التي تعمل فيها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

وأكد أنه من خلال تحقيق أقصى استفادة من محفظة الأراضي، يمكن للشركة تعزيز الابتكار والتطوير في مجال صناعة العقارات وتقديم حلول جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير له أهمية كبيرة لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولتعزيز دور الشركة كلاعب رئيسي في سوق العقارات والتنمية العمرانية في مصر.