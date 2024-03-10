الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قطاع الأعمال تخطط لتحقيق إيرادات بـ160 مليار جنيه من تطوير محفظة أراضي مصر الجديدة

الدكتور سامح السيد
الدكتور سامح السيد

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركاتها التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير من تحقيق عوائد واردات نحو 160 مليار جنيه من خلال تطوير محفظة أراضي الشركة الموجودة في مدنية نيو هيلوبلس والتي تبلغ مساحتها أكثر من 5000 فدان.

وقال الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الشركة تخطط لتحقيق إيرادات تصل إلى 160 مليار جنيه عبر تطوير محفظة أراضي الشركة في مدينة نيو هيلبوس التي تصل مساحتها إلى نحو أكثر من 5000 فدان.

وأكد رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير له أهمية كبيرة من العديد من الجوانب، حيث أنه عند تعظيم استغلال واستثمار الأراضي بشكل فعال، يمكن للشركة تحقيق عوائد مالية مهمة من مبيعات العقارات أو التأجير، مما يسهم في تعزيز الدخل وتحسين الأداء المالي للشركة.

وأكد أنه باستغلال الأراضي بشكل جيد، يمكن للشركة تطوير مشاريع عقارية جديدة تلبي احتياجات السوق، سواء كانت للسكن أو الاستثمار، مما يساهم في تعزيز مكانتها في السوق العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وأشار إلى أنه من خلال تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والاستدامة البيئية، يمكن للشركة أن تلعب دورا هاما في دعم التنمية المستدامة من خلال تخطيط وتطوير المشاريع العقارية بشكل يراعي البيئة ويعمل على تحسين جودة الحياة.

وأوضح أنه باستثمار في تطوير الأراضي بشكل مبتكر وفعال، يمكن للشركة رفع قيمة العقارات التي تمتلكها، مما يعزز مكانتها ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين والعملاء.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وأشار إلى أنه بتطوير الأراضي بشكل مستدام وفعال، يمكن للشركة المساهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية في المناطق التي تعمل فيها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

وأكد أنه من خلال تحقيق أقصى استفادة من محفظة الأراضي، يمكن للشركة تعزيز الابتكار والتطوير في مجال صناعة العقارات وتقديم حلول جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير له أهمية كبيرة لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولتعزيز دور الشركة كلاعب رئيسي في سوق العقارات والتنمية العمرانية في مصر.

استثمارات قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال العام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير شركات وزارة قطاع الأعمال العام إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

افتتاح معرض "هى فى القلب" بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

وزير قطاع الأعمال: التبادل التجارى بين مصر وباكستان بلغ 400 مليون دولار فى 2023

محمود عصمت: خطة التحول للأخضر تشمل جميع شركات "قطاع الأعمال"

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

3 وجوه جديدة ضمن 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى للمرة الأولى

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى