السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض "هى فى القلب" بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

من أعمال المعرض
من أعمال المعرض

هي في القلب، معرض تشكيلي، والذي تحتضنه مكتبة مصر الجديد العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، ضمن احتفالات المكتبة باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، والذي يوافق 16 مارس من كل عام.

 

تفاصيل معرض “هي في القلب”

وتواصل جمعية مصر الجديدة برئاسة، احتفالاتها بيوم المرأة العالمى، وذلك في الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، من خلال ندوة ومعرض فن تشكيلى بعنوان "هى فى القلب"، وذلك  بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة بشارع العروبة.  

وحول معرض “هي في القلب”، قال دكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، والتابع لها المكتبة إن الشعار الدولى لهذ العام  هو "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، ومن المقرر أن تشارك مكتبة مصر الجديدة العالم في هذا العيد من خلال عدد من اللقاءات التى يشارك فيها كل من: لمياء لطفي مدير برنامج بمؤسسة المرأة الجديدة  أسماء فتحي مؤسسة مبادرة مؤنث سالم، وسارة مراد من مبادرة سوبر وومن.

وأصبح عيد المرأة العالمي احتفالًا رسميًا بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، علمًا بأن تاريخه يعود إلى عام 1910 عندما اُقْتُرِح في مؤتمر دولي للمرأة العاملة في الدنمارك، هذا واُحْتُفِل به لأول مرة عام 1911 في عدة دول.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، على أن الاحتفال سيتضمن  معرض للفن التشكيلى يحمل عنوان "هى في القلب" للفنان أحمد بيرو، ويضم 30 عمل فني معبر عن الدور الحضاري والتاريخي الكبير للمرأة في كل الحضارات المصرية. وأن المرأة أصبحت تحتل دور رائد في المجتمع المصري والعربي ولها دور عظيم في تربية الأجيال القادمة.

وعن معرضه “هي في القلب”، تحدث الفنان أحمد بيرو، قائلا: “استخدمت العديد من الخامات بمختلف المساحات للتعبير عن قضايا المرأة وتقديم الدعم لها عن طريق أعمال فنية معبرة،  فهى العنصر الأهم والمكمل للحياة حيث تناول العرض رسالة للعالم أن المرأة هي قلب الحياة وشريان المجتمع”.

كما أشار “حلمى" إلى أن  متحف الطفل ينظم احتفالية اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولى للمرأة تتضمن  معرض لبيع المنتجات الحرفية والتراثية المختلفة وهدايا عيد الأم، بالإضافة إلى ندوة تقدمها كل من دكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تتحدث عن التحديات الثقافية والاقتصادية التي تواجه المرأة والأم العاملة. وتتحدث دكتورة إيمان محمد على من الإدارة العامة لثقافة الطفل عن تمكين المرأة في ظل استراتيجية 2030. كما يشمل اليوم عدد من الورش الفنية للأطفال بالتعاون مع ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

هي في القلب مكتبة مصر الجديدة الفنان أحمد بيرو شهر المرأة في متحف الطفل عيد الأم

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