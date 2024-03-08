الناشر أحمد رشاد: تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين أولوية المجلس الجديد

تحدث الناشر أحمد رشاد، مدير مكتبة الدار العربية للنشر، عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، والتي أعلنت أمس الخميس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين

وقال "رشاد" إن أول الملفات التي سيعمل مجلس إدارة الاتحاد على معالجتها، أولًا تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين، والذي لم يدخل عليه أي تعديلات منذ العام 1965.

وتابع الناشر أحمد رشاد: "أيضًا لدينا تعديل بعض مواد قانون الملكية الفكرية، وهو من الملفات المهمة وعلى أولويات مجلس إدارة الاتحاد الجديدة. كما أن آليات مشاركة الناشرين في المعارض تحتاج إلى وضع صيغة، خاصة، وأنه في الفترة الأخيرة وبسبب زيادة عدد الناشرين المصريين زاد بشكل كبير جدًا، لذا نحتاج إلى آلية لتنظيم هذا الأمر، فهناك عدد كبير من الناشرين لا يوفقون في المشاركة في معارض الكتاب في الدول العربية".

وعن الملفات الأخرى والعاجلة فيما يخص الاتحاد والناشرين استكمل أحمد رشاد حديثه، لافتا إلى أنه من الملفات المهمة، ملف الرقمنة وأرقام الإيداع مع دار الكتب، وسنعمل على تفعيله، فقد كانت دار الكتب تعمل عليه منذ سنوات ونحتاج صيغة لرقمنة أرقام الإيداع، خاصة مع تحول قطاعات الحكومة للرقمنة، وفي هذا الملف بالذات من أولويات العمل عليها وحلها.

وتابع الناشر أحمد رشاد: "من أبرز الملفات التي سيعمل عليها المجلس أيضا، ضم الصناعة لنشر إلى الصناعات المعتمدة في الدولة، فالناشرين لا يستطيعون الحصول على أي دعم تقدمه الدولة للمصنعين، كأن يقدم الناشر علي قرض للتوسع في عمله ولا يستطيع كغيره من المصنعين".

واختتم أحمد رشاد: "بالإضافة إلى هذه الملفات العاجلة، هناك أيضًا ملفات أخرى، كالتطوير المهني لصناعة النشر، أو برامج دعم وغيرها، إلا أن ما طرحته سابقا هي أهم الملفات وفي أولويات عمل المجلس الجديد".

وكانت عملية انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين، قد أسفرت عن فوز ستة ناشرين، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين.

وفاز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين كل محمود خلف الله دردير 239 صوتا، وفريد زهران 238 وأحمد رشاد 230 صوتا، أحمد محمد بدير 173 صوتا، محمد إبراهيم العبسي 141 صوتًا، ومحمود عبد النبي 139 صوتا.