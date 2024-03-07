محمود عبدالنبى يعد بحل أزمة شحن معرض تونس للكتاب

بعد فوزه في انتخابات الناشرين

عبر الناشر محمود عبدالنبي عن سعادته بفوزه في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين والتي أعلنت قبل قليل.

وقال عبدالنبي، مدير دار إيبيدي للنشر، لـ“الدستور”: أول مهامي والعاجلة بعد فوزي بانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين حل المشكلات المتعلقة بشحن كتب الناشرين المشاركين في معرض تونس الدولي للكتاب، وهذه المشكلة سأحلها في خلال 24 ساعة.

وعن المعوقات والمشكلات التي تواجه الناشرين ويشكون منها طوال الوقت، التي كانت على قائمة برنامجه الانتخابي، أضاف عبدالنبي: "بين العديد من المشكلات التي تواجه الناشرين مشكلات السجلات التجارية وهذه أيضا سأعمل علي حلها، إضافة إلي المشاكل البيروقراطية المتعلقة بأرقام الإيداع، وهذه المشكلات والمعوقات سأعمل علي حلها بالتوازي.

واستكمل عبدالنبي: كما سنعمل علي تجديد قانون الملكية الفكرية بالاتحاد والذي لم تدخل علي أي تعديلات منذ عام 2002.