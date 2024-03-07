التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل الفنانة "كوكا".. ما القصة؟

خلال تصوير "رابحة"

كادت الفنانة كوكا أن تُلقي حتفها على يد الفنان سراج منير، كوكا والمولودة في مثل هذا اليوم من العام 1917 تعد أبرز، وربما الوحيدة، الفنانات اللاتي قدمن دور المرأة البدوية في السينما المصرية.

التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل كوكا

وقدمت كوكا للسينما المصرية العديد من الأعمال الفنية والتي جسدت في معظمها دور المرأة البدوية، وكادت أن تقتل وتلقي مصرعها بسكين علي يد الفنان سراج منير خلال تصوير أحد هذه الأعمال، فما القصة؟

القصة كما روتها بلسانها الفنانة كوكا، لمحرر مجلة الكواكب الفنية، ونشرت في العدد 315 والصادر بتاريخ 13 أغسطس من العام 1957.

وقالت كوكا: "منظر رهيب وليلة لن أنساها. كنا نقوم بتصوير فيلم "رابحة" وكان الدور يقتضي أن يضربني سراج منير بسكين. "سكين حقيقية" يراها الجمهور في حين يحاول البطل المرحوم بدر لاما أنقاذي من السكين في آخر لحظة والكاميرا تدور.

تستكمل كوكا: وبدأ التصوير وارتعد جسدي كله من هذا المنظر، ورحت أقرأ الفاتحة وآية الكرسي وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدعو أن يمر هذا المنظر بخير. وماذا أفعل والسكين أمامي ونيازي عن يميني والكاميرا تصور. وياليت المخرج كان مخرجا غير زوجي "نيازي مصطفي"، كنت أستطعت التصرف. فنيازي في الحقيقة يربكني ويجبرني علي أن أتحمل كل شيئ أمام الكاميرا مهما تكن النتيجة. وجاءت اللحظة الحاسمة.

بدأت استعد للسكين وهى تهوي علي صدري وقفز البطل، بدر لاما، علي كتفي سراج منير حامل السكين ليحول بيني وبينه في آخر لحظة.

واهتزت اليد التي تحمل السكين بسبب قفزة البطل لتدفع السكين في جسدي فعلا مع قطعة من ثوبي الذي مزقته وامتثلت لأمر الله وأمر نيازي، حتي أنتهي التصوير وكانت اللحظات تمر كأنها ساعات حتي قال المخرج" "أستوب".

تضيف الفنانة كوكا: ومع كلة "أستوب" كان الدم يتدفق من صدري وفوجئ الجميع بهذه النتيجة، وحملني نيازي وسراج إلي حجرة الإسعاف حيث ضمد جرحي وأنا غائبة عن وعيي، الحقيقة أنني أشعر بالدوار كلما رأيت هذا المنظر في السينما الآن، حتي المشاهدين أنفسهم لا يكادون يرونه حتي تعلو صيحاتهم بالرثاء وكل الإشفاق.