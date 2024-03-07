الخميس 07 مارس 2024
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الثقافة

ريم بسيوني لـ"الدستور": "الحلواني" عزيزة على قلبي لأنها تعبر عن المرأة القوية

ريم بسيوني
ريم بسيوني

عبرت الروائية د.ريم بسيوني عن سعادتها بتأهل روايتها “الحلواني.. ثلاثية الفاطميين”، للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب.

وقالت ريم، لـ“الدستور”: “شرف لي أن أكون في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للآداب”. 

رواية “الحلواني.. ثلاثية الفاطميين”، عزيزة على قلبي، لأنها تتكلم عن المرأة القوية المحاربة. ونحن في شهر المرأة لابد أن ندرك قوة المرأة العربية أمام التحديات. 

وتابعت ريم: “الحلواني”، رواية عن تاريخ الفكاح ضد الصليبين. عن شخصيات أثرت في التاريخ مثل جوهر الصقلي وبدر الجمالي وصلاح الدين الايوبي. هي رواية عن صناعة الحلوى وإبداع الجمال من وسط الألم واليأس.

كانت رواية “الحلواني.. ثلاثية الفاطميين”، قد صدرت في نسختها الأولي عن دار نهضة مصر للنشر في العام 2022، وتدور في أجواء تاريخية ممتزجة بتأريخ اجتماعي لفترة حكم بدر الدين الجمالي وصلاح الدين الأيوبي، وجوهر الصقلي، وكيف كانت حياة المصريين الاجتماعية خلال هذه الفترة.

و"ريم بسيوني"،  كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزت بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك».

فضلاً عن روايتها “الحلواني.. ثلاثية الفاطميين” وسبق وصدر للكاتبة ريم بسيوني، العديد من الأعمال السردية الروائية آخرها رواية "ماريو وأبو العباس، الحب علي الطريقة العربية، أولاد الناس.. ثلاثية المماليك، سبيل الغارق.. الطريق والبحر، القطائع.. ثلاثية ابن طولون، الدكتورة هناء، مرشد سياحي، أشياء رائعة.

ريم بسيوني القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين نهضة مصر للنشر رواية أشياء رائعة الكاتب اللبناني حسن داود

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