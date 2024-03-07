أبرزها إحياء ذكرى حسن الإمام.. فعاليات مركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية هذا الشهر، العديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

فعاليات مركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحريه للإبداع، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان ذكري ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام وذلك يوم الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان في تمام التاسعة مساءا بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

والمخرج حسن الامام بدأ حياته الفنية في أربعينيات القرن الماضي، وعمل مساعد مخرج في عدد من الأفلام مثل «شارع محمد علي»، و«حسن وحسن»، و«الآنسة بوسة»، وجاءته الفرصة الأولي في الإخراج عام 1946 مع أول أفلامه «ملائكة في جهنم»، وفي العام الثاني أخرج أفلام «الستات عفاريت»، و«الصيت ولا الغنى» لتأتي انطلاقته الحقيقية في بداية خمسينات القرن الماضي مع فيلم «اليتيمتين» ثم أفلام «ظلمونى الناس»، و«أنا بنت ناس»، و«زمن العجائب»، و«لن أبكي أبدا».

في السياق، ينظم مركز الحرية للإبداع، بالتعاون مع مدرسه محمد إبراهيم للخط العربي معرضًا بعنوان “الخط يبقي” وذلك يوم الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان في تمام الثامنة والنصف مساءا بقاعة الأخوين وانلي بمقر المركز بوسط الاسكندرية.

ويفتتح المعرض الفنان مسعد خضير البورسعيدي- رئيس النقابة العامة للخطاطين. يُعد الفنان محمد إبراهيم أحد رواد وأعلام فن الخط العربي في مصر والوطن العربي في العصر الحديث، وهو مؤسس مدرسة متميزة في الخط العربي؛ مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بالإسكندرية.

كانت حياته كلها مُكرّسة لخدمة فن الخط العربي ونشره بين الأجيال، والعمل على إبراز جمالياته، والحفاظ على تراثه وإبداعاته.

كما ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي معرضا بعنوان “عدسة الفن الإسلامي”، وذلك يوم الخميس في الثامنة والنصف مساءً بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

ويعقد معرض “عدسة الفن الإسلامي”، للتصوير الفوتوغرافى للعام الرابع عشر على التوالى ويهدف المعرض هذا العام على تشجيع مصورى الفوتوغرافيا إلى رصد روائع وجماليات الفن الإسلامى فى ربوع مصر والعالم.

يأتى افتتاح المعرض هذا العام بالتزامن مع المشروع السنوى لنادى كارت بوستال ومشاريع النادي فى دعم وتنشيط السياحة والذى يعد الأول من نوعه الذى يقدم الصورة السياحية فى ثوبها الجديد، والعمل على إحياء طباعة الأعمال الفوتوغرافية.