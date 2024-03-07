الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أبرزها إحياء ذكرى حسن الإمام.. فعاليات مركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية هذا الشهر، العديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

فعاليات مركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحريه للإبداع، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان ذكري ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام وذلك يوم الخميس  21 مارس الموافق 11 رمضان في تمام التاسعة مساءا بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

والمخرج حسن الامام بدأ حياته الفنية في أربعينيات القرن الماضي، وعمل مساعد مخرج في عدد من الأفلام مثل «شارع محمد علي»، و«حسن وحسن»، و«الآنسة بوسة»، وجاءته الفرصة الأولي في الإخراج عام 1946 مع أول أفلامه «ملائكة في جهنم»، وفي العام الثاني أخرج أفلام «الستات عفاريت»، و«الصيت ولا الغنى» لتأتي انطلاقته الحقيقية في بداية خمسينات القرن الماضي مع فيلم «اليتيمتين» ثم أفلام «ظلمونى الناس»، و«أنا بنت ناس»، و«زمن العجائب»، و«لن أبكي أبدا».

في السياق، ينظم مركز الحرية للإبداع، بالتعاون مع مدرسه محمد إبراهيم للخط العربي معرضًا بعنوان “الخط يبقي” وذلك يوم الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان في تمام الثامنة والنصف مساءا بقاعة الأخوين وانلي بمقر المركز بوسط الاسكندرية.

ويفتتح المعرض الفنان مسعد خضير البورسعيدي- رئيس النقابة العامة للخطاطين. يُعد الفنان محمد إبراهيم أحد رواد وأعلام فن الخط العربي في مصر والوطن العربي في العصر الحديث، وهو مؤسس مدرسة متميزة في الخط العربي؛ مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بالإسكندرية.

كانت حياته كلها مُكرّسة لخدمة فن الخط العربي ونشره بين الأجيال، والعمل على إبراز جمالياته، والحفاظ على تراثه وإبداعاته.

كما ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بالتعاون مع نادي عدسة  للتصوير الفوتوغرافي معرضا بعنوان “عدسة الفن الإسلامي”، وذلك يوم الخميس في الثامنة والنصف مساءً بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

ويعقد معرض “عدسة الفن الإسلامي”، للتصوير الفوتوغرافى للعام الرابع عشر على التوالى ويهدف المعرض هذا العام على تشجيع مصورى الفوتوغرافيا إلى رصد روائع وجماليات الفن الإسلامى فى ربوع مصر والعالم.

يأتى افتتاح المعرض هذا العام بالتزامن مع المشروع السنوى لنادى كارت بوستال ومشاريع النادي فى دعم وتنشيط السياحة والذى يعد الأول من نوعه الذى يقدم الصورة السياحية فى ثوبها الجديد، والعمل على  إحياء طباعة الأعمال الفوتوغرافية.

مركز الحرية للإبداع أنشطة صندوق التنمية الثقافية المخرج حسن الإمام صالون كلام فالسينما مسعد خضير البورسعيدي عدسة الفن الإسلامي

مواد متعلقة

سمير الفيل: القصة القصيرة أنبل الأشكال السردية وأكثرها صفاء

"القومى للحضارة" يحتفى بالمرأة المصرية بمعرض "ست الحسن"

الأكثر قراءة

قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة