الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"القومى للحضارة" يحتفى بالمرأة المصرية بمعرض "ست الحسن"

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

بالتزامن مع شهر المرأة، شهر مارس، ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الخميس، العديد من الفعاليات والأنشطة احتفالًا بـ المرأة المصرية في شهرها.

محاضرة "سيدة من مصر" 

ففي الثانية عشرة والنصف، من بعد ظهر اليوم الخميس، تستقبل قاعة المحاضرات بالمتحف القومي للحضارة المصرية محاضرة بعنوان "سيدة من مصر"، يلقيها الدكتور ميسرة عبدالله حسين، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية بالمتحف، وذلك في إطار الاحتفاء بالمرأة المصرية في شهرها.

تتناول المحاضرة كيف أسهمت المرأة المصرية بدور مهم وفعَّال، وكيف كان له عظيم الأثر في تقدم الحضارة المصرية وتطورها.

فمنذ بداية الاستقرار على الأرض المصرية، حافظ المصريون على مكانة المرأة المصرية واعتبروها مساوية للرجل في كل أوجه الحياة، فقد حفل التاريخ المصري بالعديد من النماذج العظمى من السيدات اللاتي احتفظ لنا التاريخ بذكراهن وأعمالهن المجيدة.

معرض "ست الحسن"

في ذات السياق، وضمن احتفالات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يفتتح أيضًا اليوم بالمتحف معرض مؤقت تحت عنوان "ست الحسن"، يعرض مكانة المرأة المصرية ودورها الفعَّال عبر التاريخ ويعرض عددًا من النماذج والمقتنيات لملامح من حياة المرأة وزينتها وجمالها عبر العصور، وذلك بقاعة العرض المؤقت بالمتحف، ويستمر المعرض لمدة شهر.

يعرض معرض "ست الحسن" للكيفية التي لعبت المرأة المصرية من خلالها دورًا مهمًا وبارزًا عبر التاريخ المصرى على امتداده الطويل فكانت هى الزوجة والأم ورفيقة الرجل فى الحياة وفى الكفاح أيضًا، بل واستطاعت المرأة المصرية أن تحظى بمكانتها الفريدة وتتبوأ أعظم الأماكن في مختلف مجالات الحياة سواء الفكرية أو العلمية والسياسية أيضًا حيث يحفل التاريخ بالعديد من أسماء السيدات المصريات اللاتي كان لهن عظيم الأثر في المجتمع المصري عبر العصور.

يشار إلى أن شهر المرأة يشهد العديد من الاحتفالات العالمية والمحلية بالمرأة، فعلى الصعيد الدولي، اختير يوم 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة، والموافق لذكرى احتجاج عشرات من النساء في مصانع الملابس بنيويورك، أما يوم المرأة المصرية، الموافق 16 مارس، يأتي لإحياء ذكرى النساء اللاتي استشهدن في ثورة 1919.

المرأة المصريه شهر المرأة المتحف القومي الحضارة المصرية معرض ست الحسن دكتور ميسرة عبد الله

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