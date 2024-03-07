بينها "العلم فى مواجهة التطرف والإرهاب".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

العلم في مواجهة التطرف والإرهاب، إحدى فعاليات اليوم الخميس، والموافق 7 مارس 2024، والتي تتوزع بين المراكز والمؤسسات الحكومية والمستقلة، ونرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الخميس

ففي التاسعة صباحا الخميس، تنطلق بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، فعاليات الدورة التاسعة لـ"يوم التراث القبطي"، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: "أثر الثقافة الغربية في نشر التراث القبطي"، وتستمر الفعاليات طوال اليوم وحتى السابعة مساءً، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

وفي الخامسة مساء، تحتضن قاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة، ندوة بعنوان “العلم في مواجهة التطرف والإرهاب”، يدير الندوة: د. عبد الوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ويشارك بها كل من الدكاترة: رفعت جبر، أستاذ ورئيس قسم البيوتكنولوجي بكلية العلوم جامعة القاهرة - عبد العزيز صلاح، رئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ــ علي الفرجاني، محاضر ماجيستير الإعلام والأمن المعلوماتي والباحث الأكاديمي - هدي زكريا، أستاذ بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

وفي ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، يليها في السادسة مساء، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة أيضا، ندوة أخري بعنوان “مفهوم الإبادة ونظرياته وأهميته المعاصرة”، يلقيها د. علي عبد اللطيف حميدة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة نيو إنجلند بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدير المحاضرة د. نهلة إمام، خبيرة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه الإبداعية بالقاهرة والإسكندرية، العديد من الفعاليات. ففي السابعة مساء، وضمن فعاليات الاحتفال بشهر المرأة، يحتضن بيت الشعر العربي ــ مركز إبداع بيت الست وسيلة، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والتي تعقد تحت عنوان “المرأة في باريس”.

وتشارك في الأمسية، فضلا عن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، كل من الشاعرات رضا أحمد، رشا أحمد، مروة أبوضيف، حبيبة الزين، حنان شاهين، وتدير الأمسية الإعلامية فاطمة السردي.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بسينما الهناجر بساحة الأوبرا بالجزيرة، أمسية جديدة من أمسيات صالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ويتناول اللقاء والذي يعقد بعنوان “نماذج من شخصية الأم في السينما المصرية”، حيث يستعرض أبرز الفنانات اللائي قدمن دور الأم.

وفي السابعة أيضا، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، حفل غنائي فني، والذي تحييه فرقة “باور باند”، بقيادة الفنان شريف عمر.

وفي الخامسة مساء، تعقد بقصر الأمير طاز، ندوة بعنوان "نفحات رمضانية في التغذية، يتحدث فيها دكتور باسل الجاسم.

وفي السادسة مساء، يعقد بمركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، لقاء البيت الشهري، والذي يقام بعنوان "المينياليزم" نظرية الإقلال كمبدأ حياتي ونظرية مع د. محمد عبد السلام ود. هبة مؤنس.

وفي السادسة والنصف، يتجدد اللقاء بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، مع الكاتبة الروائية د. ريم بسيوني، ضمن سلسلة محاضرات تاريخ الفكر الصوفي، وندوة بعنوان "رحلة المعرفة.. الإمام الشافعي نموذجا".

وفي السابعة مساء، يستقبل مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، حفل غنائي فني، والذي تحييه فرقة “نوبيات”.

يسبقها في الواحدة ظهرا، تنظم مكتبة الإسكندرية أيضا بقاعة الوفود، محاضرة بعنوان "الأمراض غير المعدية ودور مانحي الرعاية"، يلقيها كلا من د. أحمد حسين ضيف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الإسكندرية ــ د. عمرو عبد المنعم محمود، أستشاري علاج الأورام بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

وهي محاضرة تعريفية تهدف إلى التوعية بالأمراض غير المعدية كالزهايمر والشلل الرعاش والأورام وكيفية الوقاية منها، ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستضيف مكتبة مصر الجديدة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في السادسة مساء، ندوة لمناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" للكاتبة دكتورة هالة عفت، أستشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وتناقش الكتاب الإعلامية هبة عبد العزيز، الباحثة في شئون المرأة وقضايا المجتمع.

وفي السادسة مساء، تعقد بمركز محمود سعيد للمتاجف بالإسكندرية، ندوة بعنوان “مبدعات من مصر”، تتحدث فيها د. لولا جابر، مدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وفي السادسة مساء، يستضيف مركز قنصلية الثقافي بوسط البلد من ميدان طلعت حرب، حفل توقيع ومناقشة رواية "خوفو وذات العيون الذهبية" لـ د. زاهي حواس والكاتبة الفرنسية فيرونيك فيرنوي والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، يدير المناقشة د. مصطفي الفقي – د. رشا سمير.

وفي السادسة مساء أيضا، يعقد بمكتبة المستقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب “هذا الليل كلمة رسمة حدوتة”، للكاتب الروائى طارق عيد.



فعاليات دار الأوبرا المصرية

وضمن أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، تنظم دار الأوبرا المصرية العديد من الفعاليات. ففي السابعة مساء، يستقبل مسرع معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، ندوة بعنوان “فك طلاسم توت عنخ آمون”، بمشاركة كل من: د. بسام الشماع، د.ريم حمدى الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، د. حنان عبيد، مدير الأساس الثرائى بجامعة بنها، د. رانيا ممتاز، الأستاذ بكلية التكنولوجيا الحيوية، والباحث د. إكرامي الساكت.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل لإحياء ذكري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام.يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات النهر الخالد الشهيرة منها مضناك، القريب منك بعيد، ماليش أمل، سكن الليل وغيرها.

وفي الثامنة أيضا، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، حفل لإحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، والذي يحييه الفنان أحمد عفت بقيادة المايسترو د.محمد الموجى ومشاركة الفنانة فرح الموجى.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الرومانسية الخالدة التى قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشكلت جزء من وجدان الشعب المصرى والعربى.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتفل الفرنسي بالإسكندرية بيوم المرأة العالمي، في حفل موسيقي فني تحييه الفنانة عازفة الفلوت د. منال محيي الدين وفرقتها الموسيقية.

وفي السادسة مساء، تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، بمقرها الكائن في 23 ش عبد الخالق ثروت وسط البلد، حفل توقيع ومناقشة رواية “النشيد الوطني لجمهورية صاد”، والصادرة عن الدار للكاتب أحمد عبد الحي، ويناقش الرواية كلا من: د. إيمان سيد، مدرس مساعد الأدب المقارن بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، والناقد والشاعر أسامة جاد.

وفي السادسة مساء أيضا، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ندوة بعنوان “قطعة من رضوي”، بمشاركة كلا من: الكاتبة نهى عاصم، الناقدة دكتورة سارة قويسي.