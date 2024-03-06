الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"إيجيبتولوجي بالعربي".. مبادرة للتعريف بالحضارة والتراث المصري

مبادرة المكان والناس
مبادرة المكان والناس

إيجيبتولوجي بالعربي، والمكان والناس، مبادرتين مستقليتن، أطلقتهما عالمة الآثار المصرية دكتورة فاطمة كشك، إثر الحظر الذي فرضه وباء كورونا في العام 2020.

أهداف مبادرة إيجيبتولوجي بالعربي

بدأت فكرة إيجيبتولوجي بالعربي، لدي الباحثة فاطمة كشك  فى شهر مايو من العام 2020. إثر الإغلاق فترة وباء كورونا والذي أجبر العالم كله علي الإغلاق وبقاء الناس في منازلها.

قبلها وفي العام 2017 كانت “كشك” قد أطلقت مبادرة أخري بعنوان “المكان والناس”، لها العديد من الأنشطة كالورش والمحاضرات التفاعلية هدفها شرح الحضارة المصرية القديمة بشكل مبسط لكل الأعمار خاصة للأطفال ولكن هذه الأنشطة توقفت إثر الكورونا.

وتهدف مبادرة إيجيبتولوجي بالعربي، إلي شرح الموضوعات الخاصة وكل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة بشكل مبسط لغير المتخصصين بلغة سهلة. خاصة وأن المتوافر عن الحضارة المصرية القديمة والتراث المصري  بلغات أجنبية كالفرنسية والإنجليزية، سواء المواد المرئية أو المقرؤة، مما يصعب وصولها للأغلبية ممن يريدون التعرف علي حضارتهم وتراثهم المصري.  

ولذا جاءت مبادرة إيجيبتولوجي بالعربي، وما تقدمه من محتوى يضم العديد من الموضوعات الخاصة والمتعلقة بالحضارة المصرية القديمة والتراث المصري، مثل اللغة، الديانة، الطعام، وغيرها من موضوعات عامة للغاية لكي تجذب الناس وتكون مهتمة تعرفها خاصة باللغة السهلة والشكل البسيط، وتجيب على تساؤلات كثيرة لدى الناس عن موضوعات فى علم الآثار المصرية القديمة.

بدأت مبادرة إيجيبتولوجي بالعربي  في مايو 2020 على الإنترنت حتى يناير 2021 أصبحت بالتعاون بين مبادرة المكان والناس وبين المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. وتقام حاليا من أكتوبر 2021 إلى الآن فى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

أنشطة مبادرة إيجيبتولوجي بالعربي

قدمت مبادرتي إيجيبتولوجي بالعربي والمكان والناس، العديد من الأنشطة والفعاليات، توثيق التراث الشفاهي خاصة قصص عمال الحفائر المصريين.

كما قدمت المبادرة كتب وقصص للأطفال والكبار تحت عنوان “حكاية شطب”، والتي حصلت عنها الباحثة فاطمة كشك، علي جائزة الدولة التشجيعية 2020.

سلسلة محاضرات “القاهرة.. البشر والحجر”، البشراكة مع مبادرة سيرة القاهرة ورعاية بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

بالإضافة إلي سلسلة الورش المجتمعية التي نظمتها ونفذتها مبادرة إيجيبتولوجي بالعربي، من بينها ورشة “التراث والناس”  في رشيد مارس 2019. ورشة سوق السلاح أغسطس 2021. ورشة للأطفال بمحافظة أسيوط لتعريفهم بتاريخها، تحديدا المجموعات والقطع الأثرية التي تم العثور عليها في قرية “شطب”.

سلسلة ندوات المكان والناس

كما قدمت مبادرة المكان والناس ــ  ومازالت ــ سلسلة من المحاضرات واللقاءات للتعريف بتارخ الأماكن والمواقع وومن مر بها من البشر، ومن بينها، سلسلة محاضرات “الناس والتراث”،  وهي سلسلة محاضرات شهرية تقدمها مبادرة المكان والناس ويستضيفها بيت المعمار المصري وتهدف إلى إلقاء الضوء على الأشخاص والمؤسسات أصحاب التجارب الملهمة في مجال التواصل المجتمعي للتراث.

إضافة إلى سلسلة محاضرات “البشر والحجر”، وقدمت العديد من الفعاليات، منها، تراث المدينة والمجتمع. القاهرتان، الآثار القديمة في كتابات أحمد لطفي السيد، وثائق من تراث الأسرة الخديوية، ملامح الديانة المصرية القديمة، محاضرة عصر ما قبل الأسرات، الناس والأماكن في مصر القديمة، دور التراث في تعظيم موارد المجتمعات بالقاهرة، حياة الروح في مديح التراث، مصر الفرعونية في حياتنا اليومية وغيرها العديد. 

إيجيبتولوجي بالعربي الحضارة المصرية القديمة التراث المصري الباحثة فاطمة كشك مبادرة المكان والناس بيت المعمار المصري

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