"سيرة القاهرة".. مبادرة مجتمعية تهدف للتوعية بالتاريخ والتراث المصرى

سيرة القاهرة، واحدة من المبادرات المجتمعية الثقافية المستقلة الكثيرة التي ظهرت خلال العشرة أعوام الماضية، في تعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في مكتبة الإسكندرية وبيت السناري وصندوق التنمية الثقافية ومركز سينما الحضارة، والتي تستضيف فعاليات هذه المبادرات عبر مراكزها الثقافية المنتشرة في القاهرة وخارجها.

سيرة القاهرة مبادرة مجتمعية للتوعية

مبادرة سيرة القاهرة، هي مبادرة مجتمعية مستقلة تأسست في سبتمبر عام 2020، على يد الباحث في التاريخ والتراث عبد العظيم فهمي، بهدف الحفاظ على تراث مدينة القاهرة والتوعية به من خلال الوسائط المتعددة والعمل علي إعادة إحياء الأثر وحمايته.

تهدف مبادرة سيرة القاهرة، إلى التوعية وتعميق المعرفة بالمدينة وخلق حالة الانتماء للأجيال الجديدة، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة التي تنظمها المبادرة.

أنشطة مبادرة سيرة القاهرة

قالت الكاتبة شيماء غنيم، عضو مبادرة سيرة القاهرة لـ “الدستور”: “أقامت المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بتراث مدينة القاهرة، والتي بدأت في العام 2021 بندوات: طبقات القاهرة للباحث حسن حافظ، تاريخ العملات للباحث محمد مدحت، نزهة النفوس والأرواح للدكتور مصطفي الصادق، اليهود المصريون بين الازدهار والشتات للدكتور محمد أبو الغار، رفاعة الطهطاوي واستكشاف مصر القديمة للباحثة دكتورة فاطمة كشك، إسماعيل باشا، قراءة لشخصية والي مصر المثيرة للجدل من خلال كتاب روبير سوليه للدكتورة هالة فودة”.

وتابعت: “في العام 2022 أقامت المبادرة أمسيات خريطة القاهرة، جغرافيا القاهرة عند محمد رياض، وتحدث فيها الباحث الجغرافي دكتور عاطف معتمد، فيلق العمال المصري: التاريخ المجهول لثورة 19 وتحدث فيها الدكتور محمد أبو الغار، معرض فوتوغرافيا وحكي (وجه من صعيد مصر)، قاهرة المقريزي بعيون عميد المؤرخين الدكتور أيمن فؤاد سيد، معرض عابرة للأزمنة.. لوحات فنية معاصرة في ضوء كتابات المقريزي".

وفي العام المنصرم 2023، عقدت مبادرة سيرة القاهرة ندوات: “ضرب في مصر” للباحث محمد عبد الحميد، عرض فيلم “صحاب الدرب” و"الحطابة، لقاء 360 ميدان طلعت حرب وتحدث فيه الباحث عادل سيف، ورشة التصوير بكاميرا الموبايل للمصور عمر عبد الناصر، ندوة “أصوات القاهرة.. خطط السماع في المدينة” للباحث عبد الرحمن الطويل، طبقات القرافة من النظور التراثي للباحث حسن حافظ.

سلسلة ندوات القاهرة البشر والحجر

وأضافت “غنيم” ومن بين أنشطة سيرة القاهرة، أيضا سلسلة ندوات القاهرة البشر والحجر، وهي سلسلة حلقات شهرية نظمتها المبادرة للحديث عن المدينة والناس من زوايا متعددة، وفي كل حلقة منها يتم استضافة ثلاث شخصيات مؤثرة من أصحاب التجارب مع المدينة الألفية.

أيضا من فعاليات مبادرة سيرة القاهرة، تمشيات تراثية في حارات القاهرة، والتي تهدف إلي الوصول للتفاصيل الخفية والمعالم غير البارزة من أجل تعميق الفهم للمدينة التاريخية ذات التراكم الممتد لزكثر من 1000 سنة.

ونظمت المبادرة تمشيات في مناطق، بولاق، الحطابة، الأزبكية، الحسينية، الخليفة، القرافة الصغري، سوق السلاح، قرافة المجاورين، الكحكيين والباطنية، حي الداودية، غرب الخليج المصري والناصرية وغيرها العديد من المناطق.

كما قام أعضاء مبادرة سيرة القاهرة، بتنظيف الأماكن التراثية مثل قبة الحصواتي، سبيل الأمير شيخو، سبيل حسن أغا، زاوية حسن الرومي، قبة قنصوة أبو سعيد، بالإضافة إلى ورشة من شباك القاهرة والتي نظمتها المبادرة في بيت يكن لأطفال وسيدات سوق السلاح لتعريفهم بتراث المنطقة وتاريخها.

ومن المشاريع التي نفذتها مبادرة سيرة القاهرة أيضا، تجليات من وحي الأثر، وهو مشروع فني نصوص صوتية، يجمع بين سرديات متخيلة عن إرث الحجر وذاكرة المكان، عن التفاصيل اللامعة في دروب القاهرة العامرة ومنها (المكسلة، وكالة درة، حنفية الأشراف، سبيل التوليب).

كما نفذت المبادرة سلسلة أفلام وثائقية بعنوان “من دروبها العامرة”، وهي سلسلة أفلام وثائقية أنتجتها مبادرة سيرة القاهرة، لتوثيق أحياء ودروب المدنية التاريخية من خلال محتوي بصري يليق بالمدينة الألفية، وتهدف السلسلة من خلال الحديث عن جميع تفاصيل القاهرة من زوايا مختلفة، مع الابتعاد عن النمط التقليدي في تناول تاريخ المدينة، وتقديم محتوى مغايرا عن نظيره الاستهلاكي والترفيهي والمتداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تسعى السلسلة الوثائقية “من دروبها العامرة”، إلى التعريف بكل ما يتعلق بالقاهرة إنسانيا وعمرانيا، عبر رصد طبقات المدينة التاريخية وتطورها العمراني، إلى جانب حكايات الناس وعلاقتها بهذه الأماكن.

ومن نتاجات هذه السلسلة أفلام: القربية، الحبانية، السقايين، المغربلين، سكة بير المش، الست مسكة، الحمزاوي، الصناديقية، فيلم “ذاكرة الحجر”، والذي عرض علي هامش مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 2021، السيوفية، الحلمية، الركبية، برجوان، الحطابة، سوق السلاح، وفيلم “درب قرمز”، والذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 2022، بالإضافة إلى فيلم “القاهرة المتخيلة” وهو تحت التنفيذ حاليا.

سلسلة حكايات أهل القاهرة، وهي سلسلة وثائقيات تنتجها أيضا مبادرة سيرة القاهرة عن تاريخ البشر والحجر، ومنها فيلم “صحاب الدرب”.

جانب من مبادرة سيرة القاهرة

جانب من مبادرة سيرة القاهرة

جانب من مبادرة سيرة القاهرة

جانب من مبادرة سيرة القاهرة

جانب من مبادرة سيرة القاهرة