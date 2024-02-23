غدًا.. كريمة الحفناوى فى ضيافة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

تحل الكاتبة الدكتورة كريمة الحفناوي، في ضيافة الاتحاد العامة للمرأة الفلسطينية، في لقاء لمناقشة كتابها، “وجع البلاد”، والصادر عن دار النسيم للنشر منتصف العام الماضي 2023.

تفاصيل لقاء دكتورة كريمة الحفناوى

ففي الثانية عشرة من ظهر غد السبت، يعقد بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في مقره الكائن بشارع رمسيس ــ بجوار جريدة الجمهورية، لقاء لمناقشة كتاب دكتورة كريمة الحفناوي، الصادر عن دار النسيم بالتعاون مع بيت الحكمة، تحت عنوان "وجع البلاد.. مشوار الحياة والفن والسياسة.

ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، والكاتب مهندس أحمد بهاء الدين شعبان.

وفي تقديمه لكتاب دكتورة كريمة الحفناوي، يقول الكاتب الروائي محمد إبراهيم طه: "المذكرات أو فن السيرة الذاتية على صلة وثيقة بالسرد الروائي، وكريمة الحفناوي شخصية عامة، صيدلانية ومناضلة ومهتمة بالشأن العام السياسي، وشئون المرأة والقضايا الاجتماعية ذات الصلة، وهي شخصية تميل في أفكارها إلى الخارج/ المجتمع أكثر مما تنطوي على شأن ذاتي، بمعنى أن قارئ هذه السيرة لن يجد أحداثا عائلية أو أسرية حدثت أو عايشتها الكاتبة بقدر ما سيجد بالضرورة سيرة مجتمع وسيرة وطن في فترة العقود السبعة، منذ 2 فبراير 53 وحتى نفس التاريخ من 2023.

ودكتورة كريمة الحفناوي، كاتبة وناشطة في المجال العام، من مواليد القاهرة 1953، دخلت كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1971 وكانت من أبرز قيادات الحركة الطلابية الوطنية الديمقراطية فى السبعينيات، وكانت من مؤسسي نادى الفكر الاشتراكي بجامعة القاهرة.

وفي كتابها "وجع البعاد والبلاد.. مشوار الحياة والفن والسياسة"، تروي المناضلة الكاتبة دكتورة كريمة الحفناوي جانبًا من سيرتها الذاتية، والمواقف التي عاصرتها في الفن والسياسة والمجتمع.

وكان قد سبق وصدر لـ دكتورة كريمة الحفناوي، كتاب بعنوان "يوميات صيدلانية"، عن دار العين للنشر والتوزيع في العام 2008.