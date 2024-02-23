أبرزها افتتاح معرض "تراث إسنا" بالمتحف القومى للحضارة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

افتتاح معرض “تراث إسنا”، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أحد فعاليات اليوم الجمعة، والموافق 23 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم

ففي الثانية عشر ظهرا، تنطلق بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ثامن فعاليات المتحف عن تراث المحافظات، وفعالية اليوم والتي تعقد على مدار يومي الجمعة والسبت 23، و24 فبراير، تقام تحت عنوان “تراث إسنا” بمحافظة الأقصر.

وتضم الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث إسنا المادي واللامادي ومنها: معرض للصور الفوتوغرافية عن المعالم التاريخية والتراثية لمدينة إسنا ومظاهر الحياة الاجتماعية والحرف والأماكن التراثية وتاريخها.

ورشة حية تفاعلية عن حرفة الأخشاب بإسنا، وعرض حي للأزياء التراثية بالمدينة (زي الرجال وزي النساء) والذي يعتبر جانبا بارزًا من هوية المجتمع الإسناوي مثل (الفرخة والحبرة والتوب الإسناوي) بما يتضمنه من حلي وجلابية خاصة بالرجال.

عرض تفاعلي وتذوق لبعض الأكلات والمشروبات التراثية بإسنا مثل (العدس والكركديه والنجارية والعيش الشمسي)، فقرة للفنون الشعبية التراثية للمدينة عن فن التحطيب، عرض فيلم تسجيلى عن مدينة إسنا وتعريف الجمهور بها بجانب عرض لخريطة إسنا، عرض لأشهر منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها مدينة إسنا (نسيج النول اليدوى – والخوص) ونماذج من الأختام التي تشتهر بصناعتها مدينة إسنا.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في مكتبة آرابايز بمدينة نصر، في السادسة مساء، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “ميت مطلوب للشهادة”.. حكايات من أروقة الطب الشرعي، تأليف الكاتبة الروائية د. سمر عبد العظيم، ويناقشها الكاتب الروائي د. أسامة عبد الرؤوف الشاذلي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الساعة السابعة مساء، أمسية موسيقية تمزج الألحان الشرقية بإيقاعات موسيقى الجاز والسوينج والكلاسيكيات الناعمة من تقديم فرقة «ترانكيل نوت باند» الموسيقية.

على مدار ساعتين تعزف الفرقة مجموعة متنوعة من موسيقى أغاني الجاز المشهورة وأغاني الجاز اللاتينية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، وبعض مختارات من موسيقي التانجو الشهيرة، بالإضافة إلى الأغاني الشرقية منتقاة بعناية بتوزيع جديد لكبار المطربين المصريين والعرب في مقدمتها أعمال محمد الموجي، الأخوين الرحباني، سيد درويش، محمد فوزي، خالد حماد ومحمد رحيم، وتقدم المطربة ريم عز الدين أغنيات من أعمال الأخوين الرحباني، محمد الموجي ومحمد رحيم.

وفي ذات السياق تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الثانية ظهر اليوم أيضا ندوة أونلاين عبر منصة زووم بعنوان "تأثير شخصيات السوشيال ميديا"، على التكوين النفسى للطفل والمراهق تحاضر فيها الدكتورة إيمان ممتاز، اخصائى تنمية بشرية، تتناول مدى تأثير الترندات والشخصيات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعى على شخصية الأطفال وتكوينهم النفسى بالسلب أم بالإيجاب.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور بمناسبة عيد الحب.

ويتضمن الحفل عدد من الفقرات لفصل الجيتار، فصل العود، فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إلى جانب معرضا تشكيليا لفصل الرسم تدريب الدكتورة مريم منير.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، عرض "النداهة" لفرقة فرسان الشرق للتراث ومن تصميم وإخراج رجوي حامد.

يدور العرض حول التساؤلات التي تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة.يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين بدوي ( النداهة )، إبراهيم خالد ( العقل )، باسم مجدى ( القلب )، محمد هلال (الأخ)، أمجد عبدالعزيز (المجذوب).

كما يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا بالجزيرة، في الثامنة مساء، ريسيتال غنائي، تحييه الفنانة تحية شمس الدين، في ذكري الفنان علي عثمان الحاج.

وعلى مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، يحيي الفنان يحيي خليل في الثامنة مساء، حفل جديد من حفلاته، ومقطوعات من موسيقي الجاز التي اشتهر وعرف بها.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد لفرقة المولوية المصرية، بقيادة مؤسسها المنشد عامر التوني.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، حفل فني تحييه فرقة “موكب النغم”، بقيادة المنشد د. مدثر أبو الوفا.

وفي السابعة مساء، يتجدد لقاء الجمهور مع عرض الأراجوز وخيال الظل، والذي تقدمه فرقة ومضة المسرحية بقيادة وإخراج د. نبيل بهجت، وذلك ببيت السحيمي في شارع المعز.