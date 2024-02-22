منها "أجيال من مدرسة الإسكندرية".. تفاصيل أجندة المعارض التشكيلية

تستحوذ تفاصيل أجندة المعارض التشكيلية على اهتمام المواطنين والمهتمين بالشأن الثقافي، والتي تنطلق بدءا من بعد غد السبت، وتقدم “ الدستور” في التقرير التالي أماكنها ومواعيدها في هذا التقرير.

أجندة المعارض التشكيلية هذا الأسبوع

في السادسة من مساء بعد غد السبت 24 فبراير، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس القطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الجماعي "أجيال من مدرسة الإسكندرية ــ الإصدار الثاني، وذلك بقاعتي أجيال (1، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى 23 مارس 2024.

وضمن أجندة المعارض التشكيلية، يفتتح رئيس القطاع الفنون التشكيلية أيضا، معرض جوائز الفنون للشباب مؤسسة فاروق حسني - الدورة الخامسة 2024 في أفرع (التصوير "الرسم " – النحت – التصوير الفوتوغرافي – النقد الفني التشكيلي – العمارة) بالإضافة إلى افتتاح المعرض الجماعي للشباب بمركز الجزيرة للفنون وذلك يوم الأحد الموافق 25 فبراير2024 في تمام السادسة والنصف مساءً، يستمر المعرض حتى 7 مارس 2024.

معرض حروف من نور

وفي السادسة مساء الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري، وضمن أجندة المعارض التشكيلية، تستقبل قاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، افتتاح أعمال معرض الفنان محمد طوسون الفردي، والذي يقام تحت عنوان “حروف من نور”، ويستمر المعرض حتى 9 مارس 2024.

معرض الفنان عبد السلام عيد

وفي السادسة من مساء الإثنين المقبل، 26 فبراير الجاري، يفتتح الفنان التشكيلي الكبير عبد السلام عيد، فعاليات معرضه الأحدث، وذلك بقاعة “أفق 1”، بمتحف محمود خليل وحرمه بالجزيرة، ويستمر المعرض حتى 31 مارس 2024.

معرض “سيمفونية”

وفي الثانية عشر ظهر السبت 24 فبراير، يفتتح الفنان التشكيلي محمد الجرداوي، فعاليات معرضه الفردي الخاص، "سيمفونية"، والذي تستمر فعالياته حتي 10 مارس 2024.

معرض تراث المحافظات

وفي أجندة المعارض التشكيلية أيضا، تنطلق غدا ولمدة يومين 23، 24 فبراير، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ثامن فعاليات مبادرة تراثنا، والذي يلقي الضوء علي تراث محافظات مصر، ومعرض هذا الشهر يقام تحت عنوان “تراث إسنا”.

وتتضمن الفعالية، معرض للصور الفوتوغرافية عن المعالم التاريخية والتراثية لمدينة إسنا ومظاهر الحياة الاجتماعية والحرف والأماكن التراثية وتاريخها. بالإضافة إلي عدة ورش، وعرض حي للأزياء في إسنا.

معرض استغاثة

وفي السابعة من مساء الأحد 25 فبراير، يحتضن جاليري موشن بالزمالك، فعاليات المعرض الفردي للفنانة مني هيكل، والذي يقام بعنوان “استغاثة”، وتستمر فعالياته حتي 25 مارس 2024. وفيه تطرح “هيكل” نظرتها الفنية للصراعات حول العالم تلخصها في مفردة استغاثة.

معرض حديقة الصحراء

وضمن أجندة المعارض التشكيلية، تنطلق في السادسة من مساء الأحد 25 فبراير، بمشربية جاليري للفن المعاصر، فعاليات المعرض الفردي الخاص، “حديقة الصحراء”، للفنان أحمد ياسر، ويستمر المعرض حتي 27 مارس 2024.

يتناول المعرض مفهوم وجود الصحراء داخل الحديقة. يتحدى هذا المنظور المثير، المفاهيم التقليدية من خلال دعوة المشاهدين إلى التفكير في التفاعل المعقد بين العناصر المتناقضة ظاهريًا، وسوء الفهم المتأصل لعملية التحضر.

ويسلط الفنان أحمد ياسر الضوء على العواقب المدمرة لاقتلاع الأشجار، وبناء المدن بديلًا عنها، و رغم كآبة هذا الواقع، يبقى هناك بصيص من الأمل في رؤية الفنان، حيث يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الإنسانية يمكن أن تجد الخلاص بإعادة النظر في علاقتنا مع الطبيعة والمجتمع، كما يمكن أن نجدها من خلال قوة الحب.