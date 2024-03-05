الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أمسية "رمضان تاريخ من الطقوس والعادات المصرية القديمة" بصالون نفرتيتي الثقافي

صالون نفرتيتي الثقافي
صالون نفرتيتي الثقافي

رمضان ، تاريخ من الطقوس والعادات المصرية القديمة، محور أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والذي يحتضنه مركز إبداع قصر الأمير طاز.

 

تفاصيل أمسية رمضان تاريخ من الطقوس

 

ضمن فعاليات وأنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية، وقرب حلول شهر رمضان المعظم، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، في السادسة مساء السبت المقبل 9 مارس الجاري، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والتي تعقد تحت عنوان رمضان ، تاريخ من الطقوس والعادات المصرية القديمة.

 

يشارك في الأمسية بالحديث والنقاش كل من: دكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ــ دكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافيّة. ومعهم الفنانة شويكار خليفة مخرجة الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري ورئيسة قناتي الأسرة والطفل والدراما سابقًا.

 

وتتناول أمسية “شهر رمضان وتاريخ من الطقوس والعادات المصرية القديمة”، الأسباب والمظاهر التي تميز مصر عن باقى الدول العربية والإسلامية وانفرادها بمظاهر مبهجة ومختلفة بالاحتفال بشهر رمضان، والأمسية تناقش أسباب مظاهر هذه الاحتفالات.

وكل المظاهر والعادات والتقاليد التي تمنح الشهر الكريم المذاق المصري المميز. كالزينات والأضواء التي تزين الشوارع خلال شهر رمضان، والفوانيس التي يحملها الصغار، وأشهر الأكلات التي ارتبطت بشهر رمضان خاصة الحلويات والمشروبات كالسوبيا، والتمر هندي، الخشاف، والكنافة وغيرها.

 

كما يكشف المشاركون في الأمسية عن الذكريات الأسرية وما تحمله من حفاوة بشهر الصيام. ويتطرق اللقاء إلي الحديث عن الفنون والطقوس وكل ما ارتبط في أذهان أهل مصر ومشاعرهم المتعلقة بالبركات التي تحل عندما يحين شهر رمضان الكريم. بداية من رؤية الهلال مرورا بعادات الإفطار وموائد الرحمن وحتى حلول ليلة العيد.

يشار إلى أن صالون نفرتيتي، صالون ثقافي شهري يهتم بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني، تعقد لقاءاته داخل قصر الأمير طاز  بالخليفة.

رمضان صالون نفرتيتي الثقافي خريطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية الطقوس والعادات المصرية القديمة دكتور سعيد المصري

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