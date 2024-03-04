بالتزامن مع يوم الشهيد.. تكريم أسر الشهداء بنادي طلعت حرب

يستضيف نادى طلعت حرب، احتفالية "يوم الشهيد" بالتعاون مع لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل 6 مارس الجارى، بمقر النادى بالعجوزة.

تكريم أسر الشهداء

يتضمن الاحتفال بـ يوم الشهد، تكريم عدد من أسر الشهداء، حيث يشهد التكريم دكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا أرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، واللواء أركان حرب دكتور محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية.

كما يشهد احتفال يوم الشهيد مقررا لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، القس أرميا مكرم والدكتور مسعد عويس، وعضوتا لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، دكتورة جيهان رجب ودكتورة ناهد عبد الحميد.

ويأتي احتفال يوم الشهيد في إطار الأنشطة الثقافية والتوعوية التي يحرص النادي على إقامتها شهريًا، مستهدفًا غرس روح الإنتماء للوطن وتعريف شباب وأعضاء النادي بالتضحيات التي قدمها الشهداء لبلادنا من أجل العيش في أمان وسلام.

متي بدأ الاحتفال بـ “يوم الشهيد”؟

كانت مصر قد أعلنت يوم الشهيد في العام 1969، تخليدا لذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري تزامنا مع يوم استشهاده ــ التاسع من مارس 1969 ــ في الخطوط الأمامية للجبهة خلال حرب الاستنزاف التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة، ومهدت الطريق للانتصار في حرب أكتوبر 1973.

كان الفريق الذهبي عبد المنعم رياض، مع عسكريته الشجاعة مثالًا رائعًا للتواضع والبساطة، فلم يجذبه بريق الحياة المادية ومغريات المناصب- بحسب ما يصفه الكاتب "عبد الله بلال" في كتابه "الشهيد عبد المنعم رياض"، بل ظل حتي يوم استشهاده معتزًا بالإقامة في شقته المتواضعة بالمنزل رقم "6" بشارع زفتى حي مصر الجديدة، ولقد وهب عبد المنعم رياض حياته للعسكرية حتى إنه نسى حقه الإنساني في الزواج وتكوين أسرة.