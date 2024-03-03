بينها "الصحافة الفنية في مصر".. إصدارات مهرجان الإسماعيلية الدولي

صدر عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عدة إصدارات فنية سينمائية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

الصحافة الفنية في مصر

من بين الإصدارات التي طرحت ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي في دورته الخامسة والعشرين، كتاب “الصحافة الفنية في مصر”.. 1952 ــ 1973حلقة بحثية.

ويضم الكتاب الذي يبحث في العلاقة بين الصحافة الفنية في مصر وعلاقتها بالنقد السينمائي، ستة أبحاث وأوراق بحثية، التي تتكامل فيما بينها في عرض شيق لهذه المسألة، وخصوصا ما يحتوي عليه من معلومات، ليس من السهل الجمع بينها في حيز واحد.

سلوي محمد علي.. المغامرة

ومن الكتب التي طرحها أيضا مهرجان الإسماعيلية الدولي، كتاب “سلوى محمد علي.. المغامرة”، من تأليف إيمان كمال. والتي تذهب في تقديمها للكتاب إلى: مسرح، أفلام روائية ودراما تلفزيونية، وأداء صوتي في مسلسلات وأفلام رسوم متحركة، وورش فنية، ولجان تحكيم، وغيرها من الخبرات الفنية التي صقلت تجربة الممثلة المصرية سلوى محمد علي. لكن تظل هي الممثلة الأكثر دعما لجيل الشباب من المخرجين والمخرجات في عالم الفيلم القصير والسينما المستقلة.

ستيف جيمس.. السينما كأداة للنقد الاجتماعي

والكتاب من تحرير أروي تاج الدين، ويتناول مسيرة المخرج الأمريكي ستيف جيمس، صانع الأفلام التي عرضت في أهم مهرجانات العالم ورشحت ونالت أكبر الجوائز من أهم المحافل السينمائية العالمية، صاحب السينما المهمومة بنقد وتشريح المجتمع والمنظومة بأكملها وكشف ما يواجهه الأقلية والمهمشين من عنصرية واستغلال وتعسف. يفرد الكتاب صفحات تتناول بالنقد والتحليل أهم أعمال جيمس، الذي يملك رصيدا كبيرا من الأفلام والمسلسلات التسجيلية.

مهدي فليفل.. سينما المنفي

كما صدر عن مهرجان الإسماعيلية الدولي، كتاب بعنوان “مهدي فليفل.. سينما المنفي”، من تأليف أسامة عبد الفتاح. والكتاب يتناول مسيرة المخرج الفلسطيني مهدي فليفل، والذي قدم أول أفلامه عام 2003، وهو في الرابعة والعشرين من عمره، حتى أن بعض أفلامه تسجل اعتراض عدد من مصادره وديا على كثرة التصوير ومطالبته بمزاح التوقف عنه. خصص مشروعه كله لصناعة الأفلام التسجيلية والقصيرة.

في محبة الحياة

والكتاب عن المخرج عبد القادر التلمساني، من تأليف ابنته الشاعرة مي التلمساني، والتي تشير في مقدمتها للكتاب إلى: غاب أبي عن عالمنا في 11 سبتمبر 2003 بعد معاناة طويلة مع المرض دامت نحو تسع سنوات، قضي الربع الأخير منها في مقعد متحرك وقد تمكن السرطان من حركة أطرافه ومن قدرته على الحديث، وإن ظل عقله يقظا وفطنته ثاقبة حتى النهاية.

مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية

والكتاب ضمن إصدارات مهرجان الإسماعيلية الدولي، من تأليف ناجي فوزي، وهو بحث علمي من نوع خاص، يوضح إلى أي مدى يمكن أن يكون الكتاب، الذي يستند بناؤه المعرفي إلى نصوص تنتمي إلى مصادر سبق نشرها، هو موضوع بحث جديد يحمل وجهة نظر المؤلف الخاصة به، فضلا عن وجهات النظر المتعددة الموثقة، التي تتضمنها محتويات الكتاب منسوبة إلى أصحابها.