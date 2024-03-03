الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

في شهر المرأة.. افتتاح المعرض الجماعي "هي" بقاعة صلاح طاهر

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تحتضن قاعة صلاح طاهر للفن التشكيلي، في السادسة من مساء اليوم الأحد، فعاليات المعرض الجماعي “هي”، بمشاركة العديد من الفنانات التشكيليات بالتعاون مع مؤسسة سديم الفنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والموافق الثامن من شهر مارس، ويوم المرأة المصرية 16 مارس من كل عام، وعيد الأم الذي يوافق 21 من نفس الشهر.

 الفنانون المشاركون في المعرض

يشارك في المعرض كل من الفنانات التشكيليات، “صفاء مختار ــ صفاء عفيفي ــ إيمان مصطفى كامل ــ إيناس الجوهري ــ عزة إسماعيل ــ شيرين جواد”.

وكذلك مشاركة من الفنانين التشكيليين، “عصام طه ــ شريف عبد القادر ــ أحمد الغول ــ أحمد حسين”، وتستمر فعاليات المعرض الذي يواكب شهر المرأة، حتى يوم الأحد المقبل 10 مارس الجاري.

وبحسب الفنانة دكتورة صفاء مختار، يشارك في معرض “هي”، عدد من الفنانين التشكيليين الذين يأخذون الفن التشكيلي لغة للتعبير عن الجمال والرقي الإنساني في كافة مجالات الحياة وأن استدامة الشعوب للحفاظ على التراث والثقافة والفنون من خلال التعاون الفني بكافة أنواعه الراقية ليرسل للعالم رسالة أن القوة الناعمة ستظل أبلغ اللغات في استدامة الحضارات.

 وبذلك تصبح المرأة أحدى البوابات الصادقة التى تدفع المهتمين بنشر أعمالهم برقي اللون والموضوع. وتثبت أن النجاح في العمل الجماعي هو قمة الجبل.

 

معرض "زهوة"

 

في ذات السياق، وضمن فعاليات شهر المرأة أيضا، يفتتح في نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ المعرض الجماعي “زهوة”، والذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس الجاري.

ويشارك في المعرض كل من الفنانين التشكيليين، “ إيمان الدسوقي، إيمان عزت، تيسير حامد، جيهان فايز، حنفي محمود، خالد سرور، رنا نجم، عمار شيحة، شيماء درويش، مصطفى عيسى، هالة الشافعي، وئام علي، وليد جاهين، ياسين حراز”.

يشار إلي أن شهر المرأة، يشهد العديد من الاحتفالات العالمية والمحلية بالمرأة. فعلي الصعيد الدولي، اختير يوم 8 مارس يوما عالميا للمرأة، والموافق لذكري احتجاج عشرات من النساء في مصانع الملابس بنيويورك. أما يوم المرأة المصرية، والموافق 16 مارس، لإحياء ذكري أولي النساء اللاتي استشهدن في ثورة 1919.

شهر المرأة المعرض الجماعي هي قاعة صلاح طاهر بالأوبرا معرض زهوة يوم المرأة المصرية يوم المرأة العالمي

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