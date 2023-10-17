السبت.. افتتاح معرض "موسيقى الحروف" داخل قاعة صلاح طاهر بالأوبرا

تحت عنوان "موسيقى الحروف" يعرض الفنان خليفة الشيمي أكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى خلال معرضه المقرر افتتاحه يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الاوبرا.

جماليات الحروف فى معرض خليفة الشبكى بالأوبرا

ومن المقرر أن يفتتح المعرض فى تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر حتى الخميس 26 أكتوبر، ويضم أعمالا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة " ميكسيد ميديا ".

خليفة الشيمي

يذكر ان الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلي وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربي وحصل على إجازة في أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة إلى جانب مشاركات فى معارض مهمة بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربي والزخرفة الإسلامية وعضو نقابة الخط العربي بالقاهرة.