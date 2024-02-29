"إيجيبتوسنتريك آرت" معرض تشكيلي لمساندة الرئيس السيسي وجيش مصر

ينطلق معرض إيجيبتو سنتريك آرت، للفنانة التشكيلية دكتورة وفاء ياديس تحت عنوان "القائد - مغوار الأوكتاجون" الأحد المقبل، وذلك في سلسلة معارض لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيش مصر.

الأوكتاجون من أعظم مباني وزارات الدفاع

وبحسب الفنانة التشكيلية دكتورة وفاء ياديس، معرض إيجيبتو سنتريك آرت، يأتى بعنوان القائد وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، وهو مغوار وزارة الدفاع التي تم تحديثها بمبنى الأوكتاجون، واحد من أعظم مباني وزارات الدفاع في العالم، ويتفوق على البنتاجون من ناحية التصميم والهندسة المعمارية والإدارة العسكرية.

وتضيف "ياديس" عن معرضها إيجيبتو سنتريك آرت: وفي وقت أثبتت الأحداث الأخيرة فيه لشعوب العالم، أن الأمم تقاس بتقدم جيوشها من الناحية العلمية والجهوزية والتقدم التكنولوجي وتنوع الأسلحة، وتأتي مصر بأحدث التقنيات والأجهزة العسكرية التي تم العمل عليها بتفكير وتخطيط ورؤية مسبقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي ثمار هذه الرؤية في وقت له ضيق استعداد فوري، ولولا الاستعدادات المسبقة التي استغرقت سنوات لما كانت مصر الآن قوة يهابها الصهاينة ومن يساندهم، والوحيدة في الشرق الأوسط التي يحسب لها ألف حساب.

وعن معرضها إيجيبتو سنتريك آرت قالت وفاء ياديس، إن لكل دولة من دول الجوار قائد وشعب ودستور دولة وميزانية لبناء جيش، ولكننا نرى أن كل الدول لايتم لها ما تم لمصر من حبكة التأمين الحدودى بفروع الجيش المختلفة من سلاح جوى وبحرى وسلاح غواصات وسلاح المشاة والمدفعية، ونرى تأثير ضعف الجيوش الذى تسبب فى إحتلال وانقسام وصراعات دول الجوار، ويعلم الجميع أن الجيش المصرى هو من أقدم الجيوش النظامية فى العالم منذ آلاف السنين وجنوده مغاوير شجعان حماهم الله.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، هي عميد المعهد الدولى لعلوم الميتافيزيقا، وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي، ومؤسس اتجاه ايجيبتوسنتريزم للعلوم والفنون المصرية، ومؤسس مدرسة آرت ميتافزكس للعلاج بالفن.