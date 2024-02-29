الخميس 29 فبراير 2024
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الثقافة

ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

افتتاح معرض صور للمخرج "شادى عبد السلام".. اليوم

المصور محمد بكر
المصور محمد بكر

ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، يُفتتح في الثالثة عصر اليوم الخميس معرض صور للمخرج شادي عبد السلام.

 

تفاصيل معرض صور شادي عبد السلام

 

يضم معرض صور المخرج شادي عبد السلام، والذي يفتتح في الثالثة عصر اليوم، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للزفلام التسجيلية والقصيرة، صورا متعددة من أرشيف المصور محمد بكر، إلتقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام أمام وخلف الكاميرا.

 

يذكر أن المصور محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل أكثر من 60 عامًا في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ًضخمًا من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأفلام "الأبيض والأسود" وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، كما عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم.

 

أما المخرج الراحل شادي عبدالسلام من مواليد 15 مارس عام 1930 بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، منها الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وفيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، كما أخرج المخرج شادي عبد السلام  فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا.

 

ويعد فيلم المخرج شادي عبد السلام "المومياء.. يوم أن تحصي السنين"، علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية.

 

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر ويحتفى هذا العام بالدورة 25، حيث انطلقت أولي دوراته في العام 1991، وتستمر فعالياته حتى يوم 5 مارس المقبل.

 

ويشارك في دورة هذا العام للمهرجان 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

 

ومن المقرر الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

شادي عبد السلام افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الناقد السينمائي عصام زكريا المصور محمد بكر فيلم المومياء يوم أن تحصى السنين

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